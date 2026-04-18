Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro reúne pesquisadores de todo o país na UFF, no Rio de Janeiro

Entre os dias 27 e 30 de abril, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro, que será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no Casarão do IACS (Rua Lara Vilela, 126, São Domingos) e participação online.

O evento selecionou 62 trabalhos entre 90 inscritos, reunindo pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e profissionais interessados em refletir sobre o campo do roteiro no Brasil. A proposta é discutir criticamente as práticas e regras que orientam o mercado audiovisual, questionando modelos consolidados e incentivando a construção de narrativas próprias e plurais.

Um dos eixos centrais do seminário será a análise dos principais manuais de roteiro utilizados no país, promovendo uma reflexão sobre os padrões narrativos dominantes e suas possibilidades de reinvenção a partir do contexto brasileiro e latino-americano.

A programação inclui mesas temáticas e debates sobre diferentes abordagens do roteiro, com destaque para áreas como não ficção, televisão, processos criativos, escrita compartilhada, história, perspectivas decoloniais e financiamento. O uso da inteligência artificial na criação de roteiros também estará entre os temas discutidos.

Serão três mesas temáticas. A primeira será realizada no dia 27 de abril, às 19h, com o tema “O roteiro de telenovela: novas plataformas, novas formas de consumo”, reunindo Rosane Svartman (autora e roteirista) e Esther Hamburger (USP), com mediação de Maria Caú (roteirista e crítica de cinema). Já a segunda acontece no dia 28 de abril, às 16h30, com o tema “Inteligência artificial, roteiro e direitos autorais”, com participação de Paula Vergueiro (ABRA) e Maíra Oliveira (roteirista), e mediação de Marcel Vieira (UFPB). Encerrando a programação, a terceira mesa será no dia 29 de abril, às 19h, com o tema “Os manuais de roteiro no Brasil”, com Doc Comparato (escritor e roteirista), Sonia Rodrigues (escritora e roteirista) e Sérgio Puccini (UFJF), com mediação de Jô Levy (UEG).

O seminário integra um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Pablo Gonçalo, docente da Universidade de Brasília (UnB) e atualmente professor visitante do PPG Cine da UFF. Com trajetória acadêmica internacional, incluindo passagem pela Freie Universität Berlin e atuação como Fulbright Visiting Scholar, na University of Chicago, o pesquisador também atua como roteirista e diretor, além de autor de obras sobre estudos de roteiro e cinema.

Segundo ele, a iniciativa busca preencher lacunas ainda existentes na pesquisa sobre roteiro no Brasil, propondo uma investigação historiográfica do papel do roteiro no cinema e no audiovisual nacional. O projeto também pretende reunir contribuições de pesquisadores de diferentes regiões do país, estimulando a produção de artigos e ensaios e avançando na construção de uma possível dramaturgia audiovisual latino-americana, com base em processos criativos de cineastas e dramaturgos, especialmente a partir dos anos 1970.

O seminário é financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), Fundação Carlos Chagas Filho a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Projeto Paradiso, com apoio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e realização do PPGCine da UFF, PPGCom da Universidade de Brasília, NEX – Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais e Grupo de Pesquisa do CNpq – “Estudos de Roteiro: arquivos, processos, cartografia”.

Inscrições para ouvintes do I Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro estão abertas até o dia 24 de abril e podem ser feitas no preenchimento de formulário (https://shre.ink/LW9R). A programação completa e mais informações estão disponíveis em https://nex.uff.br.