Curta brasileiro “Obra” é selecionado para o Festival Internacional de Cine de Huesca

O curta brasileiro “Obra”, dirigido por Ricardo Sampaio, será exibido no 54º Festival Internacional de Cine de Huesca, que acontece de 5 a 13 de junho, na cidade de Huesca, na Espanha. O filme acompanha Aurora, uma atriz de teatro afastada dos palcos, que vive em uma pensão que transformou em sua aposentadoria. Sem data certa, mas com a certeza de que em breve terá que partir por causa da construção de uma estação de metrô, ela se depara com encontros e lembranças, refletindo sobre as escolhas que a trouxeram até ali. O curta-metragem marca o último trabalho de Amélia Bittencourt, atriz de longa trajetória no teatro, cinema e televisão, falecida em 2025, e é a estreia de Ricardo como diretor de curtas-metragens após carreira na publicidade.

O curta tem fotografia de Vagner Jabour, indicado ao Prêmio ABC de melhor direção de fotografia em longa-metragem documentário pelo longa “Corpo Presente”, e direção de arte de Mariana Falvo, vencedora do prêmio de melhor direção de arte em série de TV por “Turma da Mônica”. O desenho de som e mixagem é de Lucas Coelho (“A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, “Baby”, de Marcelo Caetano, “Estranho Caminho”, de Guto Parente, entre outros).