Nova plataforma de streaming, Dedallus Play, tem foco em distribuir cinema independente

O canal de streaming Dedallus Play, totalmente voltado para o cinema independente e autoral, foi lançado no dia 31 de março na internet, pelos fundadores Eduardo Prazeres, cineasta e escritor piauiense, e a paulista Lya Forte, atriz, figurinista e produtora executiva, a partir do selo Dedallus Produções. O objetivo da Dedallus Play é ampliar o acesso e a circulação de obras que estão fora do circuito comercial tradicional.

Para tanto, a primeira ação do streaming é convidar cineastas e produtores para a distribuição de curtas e longas, visando a ampliação do catálogo do canal. Os cineastas interessados em licenciar seus filmes no Dedallus Play poderão encontrar o acesso pelo link.

Os primeiros filmes que já estão no ar no Dedallus Play são o curta-metragem “Nunca Perca o Ônibus” (2022), o média-metragem “O Homem do Campanário” (2024) e o curta “Seu Desejo É uma Ordem” (de 2026), todos escritos e dirigidos por Eduardo Prazeres. Outro filme do cineasta que entrará no catálogo é o documentário em longa-metragem “Ramos da Palavra”, que está em pós-produção.

Segundo Prazeres, a iniciativa da criação do streaming surgiu a partir da trajetória da Dedallus Produções, fundada em Teresina em 2017, com atuação e projetos nas áreas de teatro, dança, audiovisual e formação artística. Assim, o canal Dedallus Play tem como foco transformar-se em referência audiovisual no Piauí e na região Nordeste, abrindo-se enquanto mercado para o cinema independente com identidade artística.