Comédia “Um Pai em Apuros” entra em cartaz nos cinemas

Foto © Stella De Carvalho

Em “Um Pai em Apuros”, comédia dirigida por Carol Durão que estreia nos cinemas de todo o Brasil em 23 de abril, com distribuição da +Galeria, a cidade de Belo Horizonte abriga o principal cenário da história e ajuda a dar forma ao universo caótico e bem-humorado vivido pelo casal protagonista, Dani Calabresa e Rafael Infante.

Gravado em BH, Contagem e Nova Lima, o filme apresenta os imprevistos e confusões que transformam a rotina de Fred (Rafael Infante) e seus quatro filhos, quando sua esposa, Roberta (Dani Calabresa), decide tirar férias após se sentir sobrecarregada com os deveres da família. Por um tempo, ele precisa assumir as responsabilidades de sua companheira e lidar com as demandas dos filhos, mergulhando em um caos desafiador e divertido.

O elenco conta ainda com Xande Valois, Isabella Alelaf, Lara Infante, Caio e Pedro Costa, Dan Ferreira, Lívia La Gatto e Macla Tenório.

“Um Pai em Apuros” é baseado no filme argentino “Mama se Fue de Viaje” e é uma coprodução entre +Galeria, Telefilms, Glaz Entretenimento e Star Plus. Antes da estreia nos cinemas, o longa terá sessões de pré-estreia a partir de 21 de abril.