EGBÉ – Mostra de Cinema Negro abre inscrições para a 9ª edição

A EGBÉ – Mostra de Cinema Negro abriu as inscrições para a sua 9ª edição, a ser realizada em 2026. Os filmes poderão ser inscritos, gratuitamente, entre os dias 6 de outubro e 7 de novembro, através do site da EGBÉ, egbecinemanegro.com.br.

A mostra é voltada exclusivamente para pessoas negras e aceita filmes com até 25 minutos de duração. Produções em língua estrangeira devem conter legendas em português. Além disso, os filmes precisam ter sido realizados a partir de 2023 e não podem ter sido exibidos em edições anteriores da EGBÉ.

Desde 2016, a EGBÉ acontece em Sergipe e se destaca como uma iniciativa pioneira que integra exibição, formação e mobilização social. A mostra oferece um espaço seguro para que narrativas negras conquistem visibilidade, conexão e valorização. Além das sessões de cinema, a EGBÉ promove oficinas, debates, rodas de conversa e atividades em escolas públicas, aproximando jovens e comunidades do universo do audiovisual negro.

Consolidada como espaço de visibilidade, resistência e debate, a mostra reafirma em sua 9ª edição o compromisso com a valorização da identidade negra, o combate ao racismo e a preservação da memória afro-brasileira. Em 2023, recebeu o Prêmio de Reconhecimento Cultural Ilma Mendes Fontes, concedido pela Academia de Letras de Aracaju (ALA), na categoria audiovisual.

A 9ª EGBÉ é realizada pelo Cineclube Candeeiro e pela Rolimã Filmes, com recursos do Ministério da Cultura através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) no Edital PNAB nº. 06/2025.