Embratur e o Projeto Paradiso firmam parceria para promover a circulação internacional de filmes brasileiros

Foto: Rachel do Valle, do Projeto Paradiso, e Marcelo Freixo, da Embratur © Márcio Menasce/Embratur

A Embratur e o Projeto Paradiso lançaram uma parceria para promover a circulação internacional de filmes brasileiros. A iniciativa ScreenBrasil vai apoiar a distribuição de três longas-metragens de ficção produzidos no país em 2024 e 2025, com o objetivo de ampliar a distribuição internacional de produções nacionais, reforçar a imagem do Brasil no exterior e atrair interesse de estrangeiros a partir da promoção da nossa cinematografia.

A ação é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre a Embratur e o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro do Instituto Olga Rabinovich. Conforme destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ScreenBrasil integra a estratégia da Agência que reconhece o audiovisual como uma ferramenta para a promoção internacional do turismo. A seleção dos filmes será realizada por uma comissão técnica especializada.

A iniciativa é inspirada em ações semelhantes de outros países, sobretudo europeus, mas também de iniciativas já executadas no Brasil. O anúncio da parceria aconteceu no Festival do Rio, durante o Rio Market, nesta segunda-feira (6/10), e, em 22 de outubro, durante a abertura do Encontro de Ideias da Mostra de Internacional de Cinema em São Paulo, o regulamento será apresentado. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para abril de 2026, após o período de inscrições que será entre janeiro e março.

A parceria reafirma o papel da Embratur como agência de promoção do Brasil em múltiplas dimensões — turística, cultural, econômica e simbólica, ampliando o alcance de obras brasileiras no exterior. Os filmes selecionados receberão US$ 15 mil cada para ações de distribuição internacional. Esses recursos poderão ser usados para legendagem, marketing no exterior, assessoria de imprensa entre outras ações necessárias para a promoção e distribuição.