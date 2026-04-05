Atriz Denise Weinberg participa de debate no MIS-SP sobre o filme “O Último Azul”

A edição de abril do Ciclo de Cinema e Psicanálise, do MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, exibe o longa brasileiro “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, em parceria com a Vitrine Filmes. Após a sessão, que acontece no dia 7 de abril, às 19h, será realizado um bate-papo com a presença do psicanalista Marcio Roque e da atriz Denise Weinberg, protagonista do longa. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria física do museu.

No longa, Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos “desfrutam” de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca em uma jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

O filme abriu o 53º Festival de Cinema de Gramado e venceu o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim em 2025, onde também conquistou o Prêmio do Júri Ecumênico e o troféu dos Leitores do Berliner Morgenpost.