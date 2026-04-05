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Canal Brasil exibe versão digitalizada inédita de “Bonequinha de Seda”, de Oduvaldo Vianna

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O Canal Brasil apresenta, na segunda-feira, 6 de abril, às 20h, a versão digitalizada inédita de “Bonequinha de Seda”, de Oduvaldo Vianna. Produzido em 1936, o longa-metragem chega ao público em cópia remasterizada, justamente no ano em que seu lançamento original nos cinemas completa 90 anos.

Na trama, a chegada de Marilda transforma a rotina de um bairro carioca. Envolta em mistério, a jovem se apresenta como uma sofisticada francesa, educada nas melhores escolas de Paris, despertando curiosidade e fascínio por onde passa. Enquanto os homens disputam sua atenção, as mulheres se encantam com seu estilo e tentam reproduzir sua elegância europeia.

No entanto, a imagem cuidadosamente construída começa a ruir, revelando uma verdade inesperada: Marilda não é estrangeira, mas brasileira como todos ao seu redor e nunca esteve na Europa. Estrelado por Gilda de Abreu, ao lado de Delorges Caminha, Conchita de Moraes e Sady Cabral, “Bonequinha de Seda” combina humor e crítica social ao abordar aparências, identidade e os desejos de ascensão social no Brasil urbano dos anos 1930.

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