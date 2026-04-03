21º Fest Aruanda abre inscrições

As inscrições para o 21º Festival Aruanda do Audiovisual Internacional da Paraíba, agendado para o período de 2 a 10 de dezembro, estão abertas. O mais antigo festival paraibano será realizado mais uma vez na rede Cinépolis (Manaíra Shopping) e nas areias de Tambaú, com uma iniciativa e realização da Bolandeira, Arte & Films em parceria com a Reitoria e Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com o objetivo de fomentar, reconhecer e contemplar novos talentos na área do audiovisual brasileiro e internacional, dadas as parcerias com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, de Portugal, a San Diego State University, nos Estados Unidos, a Escola de Animação e Artes Digitais da Universidade de Comunicação da China (UCC) e a Academia de Cinema Franco-Alemã/Atelier Ludwigsburg-Paris.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente através do link da página oficial do festival (www.festaruanda.com.br/inscricao) até as 23h59 do dia 2 de julho.

Os realizadores podem se inscrever nas categorias Longa-Metragem (nacional), Curta-Metragem (nacional) e Sob o Céu Nordestino (curtas paraibanos e longas-metragens da região).

O regulamento ainda contempla mais duas opções de inscrição: TV Universitária (nacional) nas categorias: documentário, programa de TV, interprograma e reportagem. Já inscrições para Videoclipe e TCC (em formato audiovisual) contemplam exclusivamente as produções paraibanas.

Os curtas-metragens serão aceitos até 15 minutos de duração. Cada realizador poderá inscrever até dois trabalhos em cada categoria.

O Comitê de Seleção de curtas-metragens nacional é formado pelo jornalista, curador e crítico de cinema, Amilton Pinheiro (SP), crítico, pesquisador e curador de cinema, André Dib (PB), e a roteirista e crítica Vivi Pistache (BH).

A curadoria de longa-metragem seguirá sob a responsabilidade de Lúcio Vilar (fundador e diretor executivo do festival) e Amilton Pinheiro.