Circuito Cine Curta oferece oficina gratuita de cinema para jovens da Rocinha, Vidigal e outras comunidades

O Circuito Cine Curta abre inscrições para uma oficina gratuita de cinema voltada a jovens de comunidades do Rio de Janeiro, com a proposta de oferecer ferramentas para que eles próprios transformem suas vivências em narrativa cinematográfica.

A iniciativa disponibiliza 25 vagas e prioriza estudantes de comunidades como a Rocinha e o Vidigal, com aulas no Centro Paroquial Dom Helder Câmara, no Leblon. As aulas são destinadas a estudantes a partir de 16 anos e mais do que ensinar técnicas, a oficina busca ampliar o acesso à linguagem do cinema e incentivar novos olhares no audiovisual brasileiro.

Durante os encontros, os participantes terão contato com diferentes etapas da produção de um filme, da criação do roteiro, direção, fotografia e som à finalização.

Ao longo da formação, os estudantes irão desenvolver um curta-metragem autoral coletivo, criado a partir das ideias e experiências do grupo. A produção será exibida ao final da oficina, em uma sessão aberta.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 10 e 11 de abril, das 14h às 18h, no Centro Paroquial Dom Helder Câmara (Rua Humberto de Campos, 99, Leblon). O Circuito Cine Curta é realizado por meio da parceria com o Ministério da Cultura e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro.