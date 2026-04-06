Começaram as filmagens da sétima temporada de “Impuros”

Foto © Laura Campanella

As filmagens da sétima temporada de “Impuros” começaram neste domingo (05/04), na cidade do Rio de Janeiro. A série conta com cinco temporadas disponíveis no Disney+ e têm a estreia da sexta confirmada para 1º de maio, com todos os episódios simultâneos na plataforma.

Com direção de Tomás Portella, René Sampaio e Tatiana Fragoso, a produção nacional, protagonizada por Raphael Logam (Evandro), Lorena Comparato (Geise) e Rui Ricardo Diaz (Morello), contará com o retorno de nomes como Bruno Gagliasso (Playboy), Karize Brum (Inês), João Vitor Silva (Afonso), Leandro Firmino (Gilmar), Sérgio Malheiros (Wilbert), Bruno Gissoni (Santos), MC Carol (Marcelão), Marina Provenzzano (Helena), Fumassa Alves (Foguinho), Giselle Fróes (Renata), Ravel Andrade (Novinho), Stella Rabello (Diana), Gillray Coutinho (Burgos) e Jack Berraquero (Tubarão). Além disso, se somam ao elenco os atores Maitê Proença, Raquel Villar, Erom Cordeiro, Érico Brás e Faíska Alves.