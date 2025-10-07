Mostra de Cinema de São Paulo homenageia os irmãos Dardenne e exibe seu novo filme

Foto © © Christine Plenus

Ao longo de quase 50 anos, os irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne construíram uma carreira inteira com foco nas questões pessoais e no humano. Acompanharam imigrantes, refugiados, a classe trabalhadora, as comunidades excluídas e dedicaram boa parte de sua filmografia aos dramas dos adolescentes, o que lhes rendeu duas Palmas de Ouro, além do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes deste ano por “Jovens Mães”, que será distribuído no Brasil com exclusividade pela Vitrine Filmes.

O filme, que segue o cotidiano de cinco adolescentes grávidas que atravessam todo o tipo de conflitos familiares e dificuldades financeiras, é um dos destaques da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, festival que exibiu grande parte dos trabalhos da dupla e que, este ano, oferece aos Dardenne o Prêmio Humanidade.

Com estilo realista e poética humanista, os Dardenne constroem em “Jovens Mães” um retrato coletivo de resistência, em que o ato de cuidar de um filho se confunde com a tentativa de reconstruir a própria identidade.

Filmado em locações reais, com luz natural e um elenco de estreantes, o filme tem estreia prevista para janeiro de 2026.