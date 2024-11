32º Festival MixBrasil exibe 93 filmes de 32 países

Foto: “Tudo Vai Ficar Bem”, de Ray Yeung

Com o tema é “É na Luz que a gente se encontra”, e reafirmando o seu foco na curadoria transmídia que envolve todas as manifestações artísticas, o Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade chega à sua 32ª edição apresentando 93 filmes de 32 países e de 12 estados brasileiros, 11 experiências XR vindas da França, Finlândia, Polônia, Chile, EUA, Portugal e Brasil, exposição, música, literatura, games, festas, performances, workshops, Crescendo com a Diversidade, destinado para o público infantil, e o tradicional Show do Gongo, que este ano traz a edição especial Gongada Drag.

De 13 a 24 de novembro, o MixBrasil, maior evento cultural LGBT+ da América Latina, invade São Paulo com sua programação e acontece no Cinesesc, Centro Cultural São Paulo, Spcine Olido, MIS – Museu da Imagem e do Som, Teatro Sérgio Cardoso, IMS – Instituto Moreira Salles, Biblioteca Mário de Andrade, Ocupação Artemisia/na Uapi, Galeria Vermelho e Galeria Piege. O evento também estará online nas plataformas do Itaú Cultural Play, Spcine Play e Sesc Digital.

O 32º MixBrasil abre no dia 13 de novembro para convidados com o filme brasileiro, inédito na capital paulista, “Avenida Beira-Mar”, de Bernardo Florim e Maju de Paiva, vencedor do Prêmio de Melhor Filme no Festival do Rio deste ano. Para completar, o evento terá a apresentação da Escola de Samba do Grupo Especial de São Paulo “Estrela do Terceiro Milênio” e a participação do poeta Jordan, vencedor do prêmio Caio Fernando Abreu na edição passada do Mix Literário.

Este ano o evento irá homenagear com o prêmio Ícone Mix o canadense Bruce LaBruce, um dos mais instigantes cineastas contemporâneos da cena independente, que ganhará uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) em sua homenagem. A exposição “Bruce LaBruce: sem censura” traça um panorama de sua obra audiovisual, culminando numa instalação baseada em seu último longa-metragem, “O Intruso”. O filme integrou a mostra Panorama no Festival de Berlim e faz sua première em São Paulo no festival.

Outra presença confirmada no MixBrasil é a de Franck Finance-Madureira, diretor da Queer Palm, prêmio cinematográfico independente atribuído ao melhor filme LGBT do Festival de Cannes. Ele virá ao Brasil para ministrar um workshop e lançar o Queer Palm Lab, iniciando as comemorações dos 15 anos do prêmio.

A programação de longas-metragens internacionais exibirá títulos de cineastas e atores consagrados que fizeram parte da seleção dos principais festivais ao redor do mundo, a maioria inéditos em São Paulo. Os destaques são: “Tudo Vai Ficar Bem”, de Ray Yeung, de Hong Kong, sobre a vida de uma viúva após a morte de sua companheira de 40 anos, vencedor do Prêmio Teddy de Melhor Ficção em Berlim, o canadense “A Rainha dos meus Sonhos”, de Fawzia Mirza, seleção oficial de Toronto, o britânico “Sebastian”, de Mikko Mäkelä, seleção oficial de Sundance, o filme norte-americano “Maré Alta”, do diretor italiano Marco Calvani, que conta a história de um imigrante brasileiro em busca de aceitação e tem Marco Pigossi como protagonista, o francês “Marinette”, de Virginie Verrier, sobre a lendária jogadora de futebol francesa, o grego “Avant-Drag!”, de Fil Ieropoulos, que recebeu Menção Honrosa no Festival de Roterdã, o holandês “Meu Nome É Agnes”, do brasileiro Daniel Donato, seleção oficial no Queer Lisboa, e os argentinos “O que Escrevemos Juntos”, de Nicolás Teté, prêmio de Melhor filme do público no Palm Springs LGBTQ+ Film Festival, e o queerpunk “Underground Orange”, de Michael Taylor Jackson, seleção oficial no Frameline e BAFICI.

Já a seleção de longas nacionais reúne produções premiadas dentro e fora do Brasil com temas centrados na ideia da família e das comunidades que nos acolhem em nossas semelhanças e diferenças. Os filmes estão distribuídos entre as mostras Competitiva, Reframe – com foco em experimentalismo e inovação – e Queer.doc. Na Competitiva estão: “O Melhor Amigo” (CE), de Allan Deberton, que faz sua première nacional dentro do MixBrasil; “Avenida Beira-Mar”, de Bernardo Florim e Maju de Paiva; “Alegria do Amor” (SC/CE), de Marcia Paraiso; “Baby” (SP, França, Países Baixos), de Marcelo Caetano, “Salão de Baile – This is Ballroom” (RJ), de Juru e Vitã, “Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil” (SP), de Lufe Steffen. A mostra Reframe conta com “Insubmissas” (RJ/SP/BA), de Carol Benjamin, Ana do Carmo, Julia Katharine, Luh Maza e Tais Amordivino, “Presença” (ES), de Erly Vieira Jr, “Parque de Diversões” (MG), de Ricardo Alves Jr, e “A Herança” (RJ), de João Cândido Zacharias. A programação de longas brasileiros se completa com “Rodas de Gigante de Catarina Accioly” (DF/Uruguai).

O festival conta ainda com uma seleção de 67 curtas-metragens, dos quais 12 integram a Competitiva Brasil. A tradicional programação Curtas MixBrasil traz recortes temáticos como “Sapatônicas”, “Contos Libertinos”, “Coração na Boca” e “Decifra-me ou Devoro-te”, além do programa Crescendo com a Diversidade, com curtas de classificação livre para todos os públicos no Cine Kids do MIS, e a mostra especial Mundo Mix Reino Unido – More Films For Freedom, em uma parceria especial com o British Council trazendo coproduções britânicas com países como Nigéria, África do Sul, Líbia, Líbano e Brasil com diversos olhares e vozes explorando a diversidade.

A Spcine participa do 32º Festival Mix Brasil promovendo o MixLab Spcine trazendo o workshop Aprendendo com a Natureza através da Tecnologia, ministrado pela produtora, gestora cultural e ativista chilena radicada na França Selva González. Ela irá compartilhar processos criativos, pesquisas e políticas que fazem parte das experiências audiovisuais digitais, instalações imersivas e interativas que desenvolve com o coletivo de amigas do NANAI Studio na França.

Toda a programação do 32º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade pode ser conferida no site mixbrasil.org.br.