Festival Cine Inclusão abre inscrições para curtas-metragens e roteiros

Tendo a terceira idade como tema, o 4º Festival Cine Inclusão abriu as inscrições, até 22 de junho, para as mostras de curtas-metragens nas categorias Competitiva e 60+ Em Ação.

A novidade desta edição é a realização do Concurso de Roteiro, com prêmio de R$ 5 mil, e de quatro Oficinas de Cinema (estas para residentes nas comunidades de Heliópolis, Paraisópolis, Cidade Tiradentes e Capão Redondo). Ambos são destinados para pessoas com mais de 60 anos. As inscrições para o Concurso de Roteiro vão até 29 de junho e para as oficinas, até 31 de maio.

Idealizado e dirigido pelo produtor Daniel Gaggini e realizado pela MUK, o Festival Cine Inclusão será realizado entre os dias 2 e 9 de setembro, com exibições e atividades nas quatro maiores comunidades populares e na região central da cidade de São Paulo. Serão exibidos mais de 20 curtas-metragens em língua portuguesa de todos os gêneros, divididos nas duas mostras, além da premiação no Concurso de Roteiro e da realização das quatro Oficinas de Cinema. O objetivo do evento é promover espaço para que pessoas na terceira idade possam se expressar pela sétima arte, difundir suas criações e trocar conhecimentos.

Todas as inscrições devem ser efetuadas unicamente por meio da ficha de inscrição disponível no site do evento, www.cineinclusao.com.br. É necessário ler o regulamento e preencher corretamente a ficha correspondente a cada categoria.