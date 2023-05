Terminam as filmagens de “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”

Com roteiro original de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini, com colaboração de Antonio Arruda, o longa tem produção da Bronze Filmes e coprodução da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Rubi Produtora como produtora associada e distribuição da Imagem Filmes.

A Mauricio de Sousa Produções e a Imagem Filmes divulgaram o encerramento das filmagens de “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” e apresentaram os nomes do elenco jovem coadjuvante do longa-metragem. Carol Amaral, como Denise; Bruno Vinícius, no papel de Jerê; Lucas Pretti, como Titi; Giovanna Chaves, como Carmem; e Yuma Ono, o DC. Foram seis semanas de filmagens em São Paulo, envolvendo cerca de 200 pessoas, entre equipe e elenco.

Dirigido por Maurício Eça (“Carrossel: O Filme” e “A Menina que Matou os Pais”), o filme de suspense começa no primeiro dia de aula do ensino médio da turma do bairro do Limoeiro. Na trama, Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e partem para uma missão cheia de ação e aventura para salvá-lo.