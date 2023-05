Filmes e documentários de futebol que o amante do esporte não pode perder

O Brasil é o país do futebol e sendo assim muitos filmes e, principalmente, documentários, têm sido produzidos sobre esse tema. Em geral são produções acessíveis através de plataformas de streaming.

Não é preciso ser um apaixonado pelo futebol para assistir esses documentários, afinal eles falam muito mais das histórias que envolvem esse esporte e seus protagonistas.

Em recente pesquisa junto aos nossos leitores algumas sugestões interessantes foram dadas, vejam a seguir e divirtam-se.

Pelé Eterno

Um dos melhores documentários feitos sobre o Rei Pelé, produzido em 2004 e sob direção do cineasta Aníbal Massaini Neto. Um trabalho exemplar onde temos uma série de entrevistas com jogadores, amigos, jornalistas esportivos e imagens de gols importantes.

Neste documentário podemos conhecer a história do Rei desde criança em sua cidade natal Três Corações em Minas Gerais, até o auge de sua fantástica carreira pelo Santos e a Seleção Brasileira.

Um bom momento para assistir esse trabalho e lembrar os dias de alegria que esse craque do futebol deixou em nossas lembranças.

Driblando o Destino

Lançado em 2002 e dirigido por Gurinder Chadha, Driblando o Destino é uma das obras primas dedicadas ao futebol. Ele conta a história de uma jovem inglesa de descendência indiana que deseja ser futebolista profissional.

Um dos seus problemas, no entanto, é enfrentar a resistência de sua família, que acredita que esse esporte não é indicado para mulheres e prefere que ela siga os costumes de seus pais.

Foi um grande sucesso de bilheteria e muito elogiado pela crítica chegando a arrecadar mais de 100 milhões de dólares, apesar de seu orçamento reduzido.

Ele é estrelado por Keira Knightley, que depois se transformou em uma grande estrela ao atuar nos filmes Piratas do Caribe.

Garrincha — Alegria do Povo

Garrincha é o personagem deste documentário de 1962, mostrando o grande craque e rei dos dribles desconcertantes. Sob a direção de Joaquim Pedro de Andrade podemos observar Garrincha atuando em campo e mostrando ao mundo a arte do futebol.

Ao mesmo tempo podemos observar os problemas pessoais do jogador fora de campo que infelizmente acabaram com sua carreira e sua vida precocemente.

Duelo de Campeões

O filme Duelo de Campeões lançado em 2005 fala sobre um fato inesperado que se encaixa perfeitamente o que chamamos de zebra no futebol.

Ele relata uma partida da Copa do Mundo de 1950 onde a seleção americana venceu a poderosa seleção inglesa por 1 x 0 em Belo Horizonte. Não foi só o problema de derrota que causou problema aos ingleses junto a imprensa e sua torcida, mas sim quem fazia parte do time americano, que era na verdade formado por atletas amadores. Um filme bem interessante, sem dúvidas.

Heleno

Esta produção nacional dirigida por José Henrique Fonseca e protagonizado por Rodrigo Santoro fala sobre a vida de Heleno de Freitas, um dos craques brasileiros da década de 40 jogando pelo Botafogo e ao mesmo tempo um boêmio inveterado.

Filmado em branco e preto é um filme que aborda não só o futebol, mas também o dia a dia desse grande craque da bola que não é tão falado.

Maldito Futebol Clube

O filme de 2009 do diretor Tom Hooper fala sobre um dos técnicos mais conhecidos da Inglaterra. O ator Michael Sheen faz o papel do técnico Brian Clough, que escreveu seu nome na história do futebol inglês quando conseguiu tornar bicampeão da Champions League um time sem muita expressão na Inglaterra, o Nottingham Forest.

Na sequência conta os problemas encontrados alguns anos depois pelo treinador Brian Clough ao assumir a equipe do Leeds United e tentar implementar sua filosofia de jogo. Um excelente filme realmente imperdível para quem gosta de futebol.

