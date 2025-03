Associação dos Críticos de Cinema do Tocantins (ACCTO) elege os melhores filmes de 2024

Foto: Edy César, Elisângela Dantas e Hermes Leal

A Associação dos Críticos de Cinema do Tocantins (ACCTO), elegeu os melhores filmes de 2024. Em sua primeira edição, a associação reuniu profissionais da crítica cinematográfica oriundos de diversas áreas, incluindo jornalistas, advogados, historiadores, publicitários, professores, pesquisadores e escritores com experiência em jornal, rádio, televisão e internet.

A votação foi feita pelos membros da entidade e considerou produções exibidas em circuitos de festivais e estreias em salas de cinema, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. A seleção foi feita durante os dias 15 a 26 de fevereiro. Foram citados uma lista de vinte filmes em longa-metragem para ocupar duas categorias: Melhor Filme Brasileiro e Melhor Filme Internacional, para os quais foram eleitos “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet.

A Associação dos Críticos de Cinema do Tocantins (ACCTO) foi fundada em 9 de abril de 2024, sendo a primeira associação de críticos criada no Tocantins. É composta por Hermes Leal (presidente), Elisângela Dantas (vice-presidente), André Araújo, Edy César, Gustavo Henrique Lima, Matheus Silva Falcão, Paulo André Machado Kulsar, Rafaela Lobato, Sérgio Soares, Thiago Omena e Wherbert Araújo.

A Associação tem por fim a divulgação do cinema por meio da promoção de estudos, pesquisas, cursos e seminários, preferencialmente no Estado do Tocantins, bem como deverá promover debates sobre filmes e a defesa de uma reflexão crítica, responsável e de qualidade em relação às obras audiovisuais abordadas e a defesa de seus associados para que exerçam, com liberdade, as prerrogativas de seu trabalho.

Pensada com muita atenção e com orientação da Associação Brasileira de Críticos de Cinema – ABRACCINE, sendo seu Estatuto aprovado pela mesma, é um desdobramento de um grupo chamado Clube do Cinema, com atuação desde 2018 na Maratona do Oscar, mostras e festivais realizados pela Fundação Cultural de Palmas e CBN Tocantins.

A ACCTO terá como um de seus objetivos organizar o júri da crítica nos festivais de cinema tocantinense, valorizando a produção local, regional e nacional em suas premiações, por meio de um trabalho em conjunto com as organizações dos festivais.

E ainda promoverá, anualmente, entre os seus filiados, um prêmio para o cinema, cuja votação se dará para Melhor Longa-metragem Tocantinense, Melhor Curta-metragem Tocantinense, Melhor Longa-metragem Brasileiro, Melhor Curta-metragem Brasileiro e Melhor Longa-metragem Estrangeiro. A Associação poderá criar prêmios especiais e destaque do ano, caso ache necessário pela maioria dos votos.