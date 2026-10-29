Filme sobre a travessia de Amyr Klink estreia nos cinemas

Foto © Fabio Braga/Pivô Audiovisual

Uma das maiores aventuras da navegação brasileira chega às telas do cinema, nesta quinta, 29 de outubro. O longa “100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha e estrelado por Filipe Bragança, leva para as telas a história da travessia a remo do navegador Amyr Klink pelo Atlântico Sul.

Inspirado na expedição que deu origem a “Cem Dias Entre Céu e Mar”, primeiro livro de Klink e best-seller publicado em 1985, o filme revisita a jornada que levou o brasileiro a atravessar o oceano sozinho, partindo da Namíbia, na África, até chegar à Bahia, em 1984, em uma viagem de cem dias. Mais do que um desafio de resistência física, a aventura exigiu anos de planejamento, conhecimento técnico e capacidade de enfrentar os imprevistos do mar.

Ao longo de cem dias em alto-mar, o navegador enfrentou condições extremas e desafios que colocaram à prova sua preparação, sua resistência e sua determinação para chegar ao destino. O longa transforma essa história real em uma aventura cinematográfica de grande escala, acompanhando os desafios enfrentados por Amyr antes e durante a expedição.

Filipe Bragança interpreta Amyr Klink. O elenco conta ainda com a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, no papel de Asa Klink, mãe do navegador, além de Felipe Camargo, como Jamil Klink, e João Vitor Silva, como Tymur Klink, pai e irmão de Amyr, respectivamente.

O filme resultou de uma colaboração inédita entre Brasil e Finlândia, reunindo empresas finlandesas de efeitos visuais, design de som, trilha sonora e pós-produção para recriar os oceanos, as tempestades e a vida marinha que conduzem a narrativa de “100 Dias”. A pós-produção foi realizada em parceria com as empresas finlandesas Totalpost Finland e Good Hand Film & TV. Já a Energia VFX foi responsável por algumas das sequências mais complexas do longa, incluindo uma cena com baleias em alto-mar criada inteiramente na Finlândia. Além dos efeitos visuais, o design de som teve papel fundamental na construção da experiência do público. A equipe da Helea Sound Post Production recriou a sensação de isolamento vivida por Amyr Klink durante a travessia, enquanto a trilha sonora original foi composta pelo premiado compositor finlandês Tuomas Kantelinen.

“100 Dias” é uma produção do Ventre Studio, com coprodução da Buena Vista International, Boipeba Filmes, Trema Filmes, O2 Filmes e Total Post em associação com Good Hand Film & TV. A distribuição é da Buena Vista International, selo da The Walt Disney Company.