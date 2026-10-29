Festival Internacional de Animação de Goiânia abre inscrições

O 9º Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação de Goiânia abriu as inscrições para sua próxima edição, que acontecerá em maio de 2027, na capital goiana. Realizadores brasileiros e estrangeiros poderão inscrever suas obras até o dia 10 de janeiro, por meio da plataforma FilmFreeway. Podem participar obras realizadas em diferentes técnicas de animação, incluindo produções híbridas que apresentem, no mínimo, 70% de conteúdo animado, respeitando os critérios específicos de cada mostra competitiva.

Criado em 2017, o Lanterna Mágica movimenta a cena audiovisual goiana, ocupa espaços culturais da capital e promove o encontro entre realizadores, estudantes, produtores e profissionais da animação, ampliando a visibilidade do cinema de animação brasileiro e internacional. O festival é realizado pelas produtoras CSNR Produções e Baloo Filmes, com direção geral de Camila Nunes e direção de mercado de Wadih Elkadi.

Ao longo de sua trajetória, o festival consolidou uma programação que reúne mostras competitivas, não competitivas e especiais, além de atividades de formação e mercado audiovisual. Todos os anos, os filmes inscritos passam por uma curadoria especializada, integrando uma programação que valoriza a diversidade de técnicas, linguagens, narrativas e territórios.

Na última edição, realizada em março de 2026, o Lanterna Mágica exibiu 87 filmes de 21 países, em 32 sessões de cinema, reunindo mais de 2.200 espectadores, reafirmando sua contribuição para a circulação de obras e a formação de público.

O festival também passou a integrar a lista oficial de festivais e congêneres do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/BRDE), na Classificação C – Nacionais, conforme o Anexo IV do edital de Desempenho Artístico de Produtoras 2026.

A 9ª edição mantém suas mostras competitivas de curtas-metragens nacionais, curtas-metragens internacionais e longas-metragens ibero-americanos, além da Mostra Competitiva Estudantil.

O festival também conta com a Mostra Competitiva IPÊ, dedicada aos projetos participantes da Incubadora de Projetos Estudantis, que promove o desenvolvimento de propostas de animação e a apresentação de projetos a profissionais do setor.

Além das competições, o Lanterna Mágica apresenta mostras especiais que expressam a diversidade de sua proposta curatorial. Entre elas estão a Mostra Lanterninha, dedicada ao público infantil e à formação de novas plateias; a Mostra Gondwana, voltada a obras de realizadores de povos originários da África, das Américas e da Oceania; e a Mostra Coelho Nunes, dedicada à valorização da produção de animação do Centro-Oeste brasileiro.

A composição do festival reúne três eixos principais: exibição, que contempla as mostras competitivas, não competitivas e especiais, apresentando ao público produções de animação do Brasil e de diferentes países, com diversidade de técnicas, estilos e narrativas; mercado, desenvolvido por meio do Lanterna Film Market (LFM), sob direção de Wadih Elkadi, que reúne painéis, estudos de caso, debates, pitchings, rodadas de negócios e encontros entre realizadores, produtoras, distribuidoras e representantes do mercado audiovisual; e formação, concentrada no Lanterna Educa, que promove ações de formação de público, oficinas, atividades educativas e qualificação profissional, além dos laboratórios internacionais LAMP – Laboratório de Animação do Lanterna Mágica e IPÊ – Incubadora de Projetos Estudantis.

As inscrições para o LAMP e a IPÊ, assim como as novidades do Lanterna Film Market e das demais atividades da 9ª edição, serão anunciadas em breve.

O 9º Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação de Goiânia, por meio de seu Júri Oficial, concederá o Troféu Lanterna Mágica aos filmes premiados nas mostras competitivas.

As premiações reconhecem diferentes aspectos da criação cinematográfica, contemplando categorias como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som, Melhor Som, Melhor Trilha Musical e Melhor Técnica de Animação, conforme as categorias aplicáveis a cada mostra e o regulamento oficial.

O festival também contempla reconhecimentos especiais, incluindo o Prêmio do Júri Popular e o Prêmio da Imprensa, valorizando diferentes perspectivas sobre as obras selecionadas.

Na Mostra Competitiva Estudantil, as premiações serão destinadas exclusivamente às categorias Melhor Filme e Júri Popular. A premiação específica da IPÊ será apresentada no regulamento de sua chamada própria.