Com direção de Ane Siderman, “Estações” é uma minissérie em cinco capítulos que está sendo totalmente rodada em Porto Alegre. Os bairros, parques, a paisagem e novos cartões postais da cidade, como o Teatro Bancários RS, se integram à trama. As gravações começaram no dia 4 de novembro e se estendem até 8 de dezembro.

Produzida pela Panda Filmes, a obra conta com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, através do Edital TV VOD 2023. O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem na TV Brasil, que terá a primeira licença de exibição para todo o país.

A trama tem como protagonista Natasha (Sofia Cordeiro), que vai atrás de uma paixão na capital gaúcha. Ela foge de Ubiraci (Marcos Breda), um padrasto abusivo e delegado de uma pequena cidade do interior. A personagem chega a Porto Alegre levando poucas coisas, entre elas um violão e o desejo de reconstruir a própria vida por meio da música. Um encontro casual com Lui (Adi Ribeiro), um jovem violinista, resulta em uma apresentação improvisada nas escadarias do Viaduto Otávio Rocha. O vídeo viraliza e transforma Natasha, de um dia para o outro, em uma promessa que chama a atenção de uma produtora musical.

Além Sofia Cordeiro, Adi Ribeiro e Marcos Breda, o elenco reúne ainda Catharina Conte, Laura Hickmann, Jeniffer Setti, Arthur Seidel, Roberto Birindelli, Gabryel Farias, Marcos Verza, entre outros. A atriz e cantora espanhola Carol Rovira faz uma participação especial.

A equipe também é formada pela roteirista Lívia Ruas, a diretora de arte Pauliana Becker, pelo diretor de fotografia Pedro Rocha, o diretor de elenco Diego de Lima, pela produtora executiva Raquel Sager e pelos produtores Tatiana Sager e Beto Rodrigues.