Em “Eu Vou Ter Saudades de Você”, novo filme de Daniel Ribeiro (“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”), Amanda (Alice Marcone) e Caio (Gabriel Lodi) são um casal trans que compartilha sete anos de amor e sonhos. Quando decidem morar juntos, porém, as diferenças entre os dois começam a pesar. Ele imagina um futuro ao lado dela, mas Amanda deseja algo mais. Em meio às dificuldades para conciliar expectativas e rotina, a chegada de João coloca o relacionamento à prova.

Com estreia marcada para 19 de novembro, o filme, que chega aos cinemas via Sessão Vitrine Petrobras, foi realizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC Editais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal.