“Eu Vou Ter Saudades de Você” chega aos cinemas pela Sessão Vitrine Petrobras
Em “Eu Vou Ter Saudades de Você”, novo filme de Daniel Ribeiro (“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”), Amanda (Alice Marcone) e Caio (Gabriel Lodi) são um casal trans que compartilha sete anos de amor e sonhos. Quando decidem morar juntos, porém, as diferenças entre os dois começam a pesar. Ele imagina um futuro ao lado dela, mas Amanda deseja algo mais. Em meio às dificuldades para conciliar expectativas e rotina, a chegada de João coloca o relacionamento à prova.
Com estreia marcada para 19 de novembro, o filme, que chega aos cinemas via Sessão Vitrine Petrobras, foi realizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC Editais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal.