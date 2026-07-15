Folha promove sessão de “Anatomia do Caos”, com debate, no CineSesc

Em exibição nos cinemas, o documentário “Anatomia do Caos” terá, nesta quinta-feira, 16 de julho, às 20h, uma sessão especial seguida de debate promovida pela Folha de S.Paulo. Gratuita, a exibição contará com a distribuição dos ingressos uma hora antes de seu início, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César), e contará com as presenças da diretora Dandara Ferreira e da repórter especial de saúde do jornal Cláudia Collucci.

Com distribuição da Descoloniza Filmes e classificação indicativa de 12 anos, “Anatomia do Caos” reconstrói os bastidores da comissão no Senado e entrevista parlamentares para discutir memória, impunidade e justiça no Brasil. O filme relembra as omissões do governo de Jair Bolsonaro e a postura de parlamentares da extrema direita durante a pandemia que culminaram na morte de mais de 700 mil brasileiros.

A obra traça um panorama nacional de como decisões deliberadas e a falta de respostas adequadas diante de uma emergência sanitária global moldaram o cenário de crise em todo o país, revelando registros inéditos de bastidores de senadores que integravam a CPI e buscavam respostas, documentos e investigações que expõem as falhas estruturais na condução da crise.

Em abril de 2021, a diretora Dandara Ferreira decidiu ir a Brasília registrar os trabalhos da comissão em um momento de incerteza e medo. Para a realizadora, a CPI da Covid surge no documentário como o palco de uma tragédia nacional, um teatro político. O filme explora como o discurso oficial produziu uma confusão deliberada e colocou a ciência em xeque.