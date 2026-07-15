Sesc RJ abre inscrições para o Argumenta, programa de formação audiovisual

O Sesc RJ abriu as inscrições para a 8ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longa-metragem do Argumenta, projeto voltado a roteiristas de todo o Brasil. Gratuito, o laboratório chega a 2026 com uma novidade: pela primeira vez, além de argumentos de obras de ficção, o laboratório passa a contemplar também projetos de documentário, ampliando seu alcance e fortalecendo sua atuação na formação de novos realizadores do audiovisual brasileiro.

Criado em 2018, o Argumenta surgiu da percepção da escassez de iniciativas gratuitas dedicadas ao desenvolvimento de projetos cinematográficos em suas etapas iniciais. Ao mesmo tempo, resgata a tradição do Sesc RJ na área, dando continuidade ao legado dos Laboratórios de Roteiro promovidos pela instituição entre 2002 e 2010, agora em um formato voltado ao desenvolvimento de argumentos para longas-metragens.

Desde sua criação, o projeto já contribuiu para o amadurecimento de dezenas de projetos autorais, oferecendo aos participantes uma experiência imersiva de reflexão, pesquisa e aperfeiçoamento da escrita. Ao longo de sua existência, diversas consultoras e diversos consultores já passaram pelo laboratório, tais como Kleber Mendonça Filho, Juliana Rojas, Xenia Rivery, André Novais Oliveira, Lucia Murat, Aleksei Abib, Camila Agustini, Lucas Paraizo, Julia Katharine, Marcelo Gomes, Joel Zito Araújo, Esmir Filho, Francine Barbosa, entre outros. Realizado no Sesc Teresópolis, o laboratório reúne roteiristas de diferentes regiões do país em uma semana intensiva de consultorias, encontros e atividades formativas. Ele é estruturado para estimular o desenvolvimento de cada narrativa a partir de metodologias que valorizam as características individuais de cada obra, incentivando a construção de projetos consistentes e singulares.

Mais do que preparar roteiros para o mercado, o Argumenta aposta na formação artística. O laboratório oferece ferramentas dramatúrgicas e promove encontros individuais e coletivos que incentivam a troca entre os participantes e a ampliação dos horizontes criativos, respeitando as subjetividades e os diferentes processos de criação. A proposta privilegia a experimentação e a liberdade criativa, contribuindo para que os projetos possam avançar para futuras etapas de desenvolvimento no campo audiovisual.

Os participantes serão selecionados por meio de uma chamada pública gratuita. Os projetos escolhidos participarão de uma semana de imersão com profissionais convidados, que acompanharão o desenvolvimento das obras por meio de consultorias e atividades formativas.

O regulamento e inscrições podem ser conferidas em www.sescrio.org.br/argumenta.