Longa brasileiro conquista prêmio de Melhor Primeiro Filme no FID Marseille

Foto © Victor de Melo

O longa-metragem “Sabes de Mim, Agora Esqueça”, estreia de Denise Vieira na direção de longas de ficção, venceu o prêmio de Melhor Primeiro Filme na 37ª edição do FID Marseille – Festival International de Cinéma de Marseille, um dos mais importantes festivais dedicados ao cinema autoral e novas linguagens.

O longa-metragem é uma produção da Corriola (DF), em coprodução com a Desalambrar Filmes (SP) e distribuição da Embaúba Filmes (MG). Com estreia internacional em Marselha e filmado em Ceilândia (DF), o filme constrói um ambiente distópico centrado no Toca: o cabaré de Margô (Cida Souza) – personagem que diz ter 258 anos e já ter morrido mais de 50 vezes –, no qual Rubia (Pietra Sousa) encontra refúgio após ser abandonada pelo comboio no qual fugia. Entre a ficção científica, a fantasia e o realismo, a narrativa constrói uma poderosa fábula feminista sobre autonomia, desejo e resistência coletiva.

Em entrevista ao FID Marseille, Denise Vieira revelou que a origem do projeto remonta a 2015, quando uma trabalhadora do sexo lhe ofereceu um emprego no banheiro de um bar em Ceilândia. A cineasta também explica que a escolha de filmar quase integralmente o interior da Toca foi decisiva para a construção da narrativa. Desenvolvida em colaboração com o diretor de fotografia Victor de Melo, a opção reforça a sensação de isolamento do cabaré e transforma o espaço em um território de proteção diante de um mundo marcado pela violência e pela repressão. Embora gravado em um antigo bordel de Ceilândia, o filme praticamente não mostra a cidade, que passa a existir sobretudo pela memória e pelas histórias contadas por Margô.

Conhecida por sua trajetória como diretora de arte em obras produzidas em Ceilândia, ao lado de cineastas como Adirley Queirós e Joana Pimenta, Denise Vieira estreia no longa de ficção com uma linguagem autoral que combina rigor estético, imaginação política e forte dimensão sensorial. O júri do FID Marseille reconheceu o filme como uma “utopia feminista que imagina o trabalho sexual como um espaço onde corpos podem conviver em total liberdade e graça”.

“Sabes de Mim, Agora Esqueça” teve sua estreia brasileira na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2026, integrando a Mostra Aurora, a sessão competitiva dedicada a realizadores em seus primeiros filmes.