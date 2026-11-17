No dia 19 de novembro, chega aos cinemas brasileiros “Fogaréu”, longa-metragem de estreia da diretora e roteirista Flávia Neves. Com distribuição da Filmes do Estação em parceria com a RioFilme, o filme é uma coprodução entre Brasil e França produzido por Vania Catani e Mayra Faour Auad, em coprodução com Blue Monday Productions, Caliandra Filmes, Kam Filmes, Clandestino e Canal Brasil.

O enredo une drama familiar, suspense e realismo fantástico, tendo como pano de fundo a vibrante e enigmática paisagem da cidade de Goiás. “Fogaréu” é protagonizado por Bárbara Colen, no papel de Fernanda.

Além de Bárbara Colen, a produção traz ainda Eucir de Souza, no papel do patriarca e político Antônio, Fernanda Vianna (Arlete), Nena Inoue (Mocinha), Vilminha Chaves, como Joana, e o ator Timothy Wilson (Ezequiel) que venceu o Troféu Redentor de Melhor Ator Coadjuvante no Festival do Rio de 2022 e tornou-se o primeiro ator diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista a receber o prêmio em um festival brasileiro.

A narrativa acompanha o retorno da jovem à sua terra natal, dominada por uma elite rural conservadora, após a morte de sua mãe adotiva. Ao reencontrar o tio Antônio (Eucir de Souza), um latifundiário e prefeito conservador em campanha pela reeleição, Fernanda inicia uma investigação sobre suas próprias origens que rapidamente ameaça não apenas a estrutura familiar, mas também o poder político e econômico daquela comunidade. Costurado entre a modernidade do agronegócio e a herança colonial, o enredo expõe segredos de família marcados por poder, violência e relações de dominação, tensionando os limites entre o real e o fantástico.