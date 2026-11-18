Estão abertas as inscrições para a 31ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual. Realizadores de todo o país podem inscrever suas produções nas mostras competitivas de curtas e longas-metragens até o dia 31 de dezembro. O festival acontece de 7 a 13 de junho de 2027, no Recife.

Com uma trajetória de mais de três décadas, o Cine PE mantém espaço no calendário nacional de festivais de cinema e chega à nova edição, como de costume, com três mostras competitivas: Mostra de Curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Brasileiros e Mostra de Longas Brasileiros. A proposta é reunir produções de diferentes regiões do país e contemplar obras de ficção, animação e documentário.

A edição de 2027 também marca um novo capítulo na história do festival, com a participação de Vitor Bertini na produção, ao lado da organizadora Sandra Bertini. A continuidade do trabalho representa a passagem de um legado construído por Alfredo Bertini, idealizador do Cine PE, para uma nova geração.

Por mais um ano, a curadoria desta edição ficará a cargo da crítica de cinema e curadora pernambucana Carissa Vieira e do jornalista e curador paulistano Diego “Edu” Fernandes, responsáveis pela avaliação e seleção dos títulos que integrarão a programação competitiva. Entre os critérios considerados estão qualidade técnica e artística, trajetória dos realizadores, ineditismo e compatibilidade das obras com o perfil do público do festival.

Podem participar curtas-metragens com até 22 minutos de duração, incluindo créditos, e longas-metragens com mais de 70 minutos. São aceitas produções brasileiras e coproduções internacionais, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no regulamento e estejam disponíveis para exibição em formato digital.

Um dos requisitos para os filmes selecionados é a disponibilização de recursos de acessibilidade. Todas as obras, curtas e longas, deverão apresentar legendagem descritiva em português para pessoas surdas e ensurdecidas e audiodescrição, conforme a Instrução Normativa nº 116/2014 da ANCINE, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e as orientações do Ministério Público de Pernambuco para eventos audiovisuais no Estado.

Os filmes selecionados disputarão o Troféu Calunga, premiação oficial do festival, que reconhece os destaques técnicos e artísticos das produções. A seleção dos curtas será realizada por meio de avaliação da curadoria, enquanto os longas poderão ser selecionados diretamente ou convidados pela organização, considerando também a diversidade da programação e as preferências do público.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento da ficha disponível no site oficial. O filme deverá ser enviado por link on-line, com indicação de senha, caso necessário. Após a seleção, os realizadores deverão encaminhar os materiais de exibição nos formatos DCP sem KDM ou ProRes HQ 422, seguindo as especificações técnicas do festival.

O regulamento completo, com todas as informações sobre participação, documentação e critérios de seleção, além da ficha de inscrição, está disponível em festivalcinepe.com.br/inscricao2027.