O filme “Sem Pai Nem Mãe”, escrito, produzido e dirigido por André Klotzel, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19 de novembro. O longa é estrelado por Alexandre Nero, Manoela Aliperti, Caio Horowicz e Pamella Machado.

A trama gira em torno de Artur (Nero), um comediante com uma vida desregrada, um relacionamento em conflito e uma casa que vive de portas escancaradas. Embalado pela criação de um livro sobre uma jovem guerrilheira da época da ditadura militar, Artur entra em desespero quando ladrões invadem sua residência e levam seu computador, onde guardava a única cópia do texto.

No elenco estão ainda Paulo Tiefenthaler, Julia Ianina, Dalton Vigh, Rafael Losso, Aramis Trindade, Rubens Santos, Bruno Bellarmino, Karen Acioly, João Paulo Bienemann, além das participações de Luis Miranda e Paulo Vieira.

O roteiro de “Sem Pai Nem Mãe” é assinado pelo próprio André Klotzel, ao lado de José Roberto Torero. A Brás Filmes, produtora de Klotzel, distribui e produz o longa, juntamente dos coprodutores da Aurora Filmes e Plate Filmes, Rui Pires e André Montenegro.