O Vitrine Lab, laboratório de distribuição cinematográfica do Grupo Vitrine Filmes, fecha a sua 7ª edição com a masterclass inédita, online e aberta ao público, “Cinema no YouTube: ferramentas e oportunidades”, no dia 18 de novembro, às 11h, no canal do YouTube da Vitrine Filmes. A aula será um bate-papo entre Douglas Rodrigues, gerente de Parcerias TV & Film YouTube, e Paula Gastaud, curadora do Vitrine Lab. A conversa será conduzida a partir de um exercício proposto aos alunos, que criaram as perguntas que serão utilizadas, durante a etapa final de sua participação no programa.

Nesta edição as inscrições se encerraram em tempo recorde. Foram recebidas 600 candidaturas em apenas 16 horas e 130 candidatos foram selecionados. A iniciativa cresce a cada ano, contando novamente com o apoio de parceiros que acreditam no desenvolvimento profissional do setor através do patrocínio da Sessão Vitrine Petrobras, apoio do Projeto Paradiso e Itaú Cultural, apoio institucional da 13ª Expocine e Marahu Lab e apoio de mídia da Atômica Lab.

A masterclass de abertura, “Distribuição Fora do Eixo: 15 anos de Sessão Vitrine Petrobras”, foi transmitida no Canal Paradiso, no YouTube, e teve a participação de Letícia Friedrich, sócia diretora da Vitrine Filmes, numa conversa com profissionais que contribuíram para o sucesso dessa jornada: Felipe Matzembacher e Marcio Reolon, diretores de “Beira-Mar” (2015), “Tinta Bruta” (2018) e “Ato Noturno” (2025), todos distribuídos através da Sessão Vitrine Petrobras, e o cineasta Pedro Severian, programador do Cinema São Luiz, de Recife, que faz parte do circuito exibidor do programa. A gravação está disponível através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Y6TsB4tGyWc.