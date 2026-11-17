Foto: “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, de Janaína Marques

Por Maria do Rosário Caetano

A décima-terceira edição da Mostra de Cinema de Gostoso, ambientada no aprazível balneário potiguar de São Miguel do Gostoso, apresentará, em noite inaugural nesse feriado de 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), sessão hors concours de “Vicentina Pede Desculpas”, novo longa-metragem do mineiro Gabriel Martins, integrante da produtora Filmes de Plástico.

Até terça-feira, 24, serão exibidos 27 filmes em dois espaços. Aqueles com classificação etária destinada a todos os públicos serão exibidos em imenso cinema ao livre, instalado na Praia do Maceió, centro nevrálgico do município de 10 mil habitantes. Confortáveis espreguiçadeiras são instaladas na areia. Quando a lotação excede os 500 assentos disponíveis, casais levam esteiras e nelas se acomodam para, sob céu estrelado, ver os curtas e longas-metragens em competição.

Já os filmes com classificação etária para maiores de 16 anos são exibidos no Espaço Geodésico, também na Praia do Maceió e devidamente climatizado, com capacidade para 150 espectadores. Os filmes serão debatidos com o público na Pousada dos Coqueiros, que também sedia seminários e encontros cinematográficos.

Na competição principal de curtas e longas-metragens, a que atribuiu o Prêmio Luiz da Câmara Cascudo (1898-1986), tributo ao grande folclorista potiguar, estão títulos como “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, da cearense Janaína Marques, “Adeus Verão!”, do capixaba Diego de Jesus, “Olhe para Mim”, do alagoano Rafhael Barbosa, e “Almeidinha e o Sertão Gelado”, de Gustavo Guedes, que representa o Rio Grande do Norte. Como se vê, três longas nordestinos e um sudestino.

A produção prata-da-casa deve causar frisson entre o público gostosense. Afinal, a plateia anfritriã adora ver curtas e longas realizados no estado e projetados no imenso telão do Cine Praia. Além do mais, a trama de “Almeidinha e o Sertão Gelado”, a começar pelo título, promete (algumas) gargalhadas. Confiram sua sinopse: “Almeidinha vive na pacata Seridozinho, cidade mais quente do país!, e trabalha no frigorífico municipal”. De natureza “sonhadora e visionária, ele mantém evidente fascínio pelo frio”. E carrega “o desejo de conhecer a neve!. Custe o que custar”.

Influencer, como outros descolados do mundo contemporâneo, Almeidinha “realiza vídeos sobre os ‘climas climáticos’” (seja lá o que for isso). E tem mais: sua vida pode mudar com um bilhete premiado e … um patrão corrupto”. No elenco, dois atores de “O Agente Secreto”: os potiguares Dona Tânia Maria e Kaiony Venâncio. Na montagem, o cineasta e professor da UFRN, Carlos Segundo. Comédia que nos leva a pensar em “Recife Frio”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, caso este curta-metragem tivesse sido dirigido pelo cearense Halder Gomes. Aguardemos, pois!

“Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, realização da única diretora (Janaína Marques) presente na disputa pelo Prêmio Cascudo (de melhor longa) é um filme encantador. Estreou no Festival de Berlim e venceu o Olhar de Cinema curitibano. Por merecimento. No elenco, a grande atriz baiana Luciana Souza, um dos esteios do Bando de Teatro Olodum.

O outro nordestino da disputa – o alagoano “Olhe para Mim”, de Rafhael Barbosa — serve como vitrine do que se vem produzindo no estado nordestino. Outrora inexpressiva no audiovisual brasileiro, Alagoas vem se estabelecendo com curtas e longas, muitos deles premiados. Nessa Mostra de Gostoso, há outro longa alagoano, “Não Estamos Sonhando”, de Ulisses Arthur, selecionado para a Mostra Panorama.

Nessa mostra paralela, destacam-se dois filmes em tudo opostos – o longa documental “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, filmado integralmente no Piauí, e o goiano (de Catalão) “Pequenas Tragédias”, de Daniel Nolasco.

O primeiro (um filme para toda a família) há de agradar a infantes e adultos com sua profusão de cores e personagens fascinantes (em especial os infantis). Sem nenhum didatismo, Capai registra as mudanças ocorridas no município de Guaribas, tido como “o mais pobre do Brasil”. Ajudados pelo Bolsa Família, os munícipes deram a volta por cima. Superaram índices negativos, graças à condição de “cidade-piloto” do Programa Fome Zero. Mas ninguém pense que vai deparar-se, na tela, com miséria e outros sofrimentos. O filme se constrói com os sonhos lúdicos das meninas guaribenses. Há, sim, muitos desafios a superar. Mas a “fabulosa máquina do tempo” aposta todas as suas fichas no imaginário infantil. Em seu poder de fabulação.

O segundo filme-destaque da Panorama, uma realização queer, é autobiográfico e mostra a trajetória de jovem homoafetivo, que nasceu e cresceu em cidade homófoba, a interiorana Catalão. Com muito humor (temperado com pequenas tragédias), Nolasco realiza seu longa-metragem mais envolvente e sedutor. E com mérito dos mais louváveis: capaz de dialogar com o “reduto” e, também, com outras faixas de público. O filme vem causando sensação nos festivais. No de Brasília, onde estreou, ganhou seis troféus Candango.

No terreno dos curtas, dois destaques – a animação cearense “Lagoa do Abandono”, que além de trazer desenho refinado, constitui-se como desesperado canto de amor à natureza, e o goiano “Tião Personal Dancer”, surpreendente realização queer de Aristótelis Tothi. Com ótimos atores e saborosa (e surpreendente) história, o realizador cativa o espectador.

Confiram a trama centro-oestina: “Sextou em Goiânia e tem forró por toda a cidade. Tião, um dançarino profissional, faz seus atendimentos em casas de dança. Enquanto isso, Reginaldo e Cida se jogam no salão e esperam por algo a mais até o final da noite”. Claro que o diretor, para não dar spoiler, guarda a surpresa de seu divertido (e amoroso) roteiro para o final. O filme causou sensação no Festival de Vitória.

No meio dos sete curtas (da competição pelo Troféu Cascudo) há um média-metragem – “Disciplina”, do experiente Affonso Uchôa, realizador dos longas “A Vizinhança do Tigre” e de “Arábia”, parceria com João Dumans e grande vencedor do Festival de Brasília de 2017.

Dessa vez, no único média da competição, o realizador ambienta sua trama em espaço escolar e periférico. Kelly, professora de Português, vê-se confrontada por um aluno, Nikolas (atenção para esse nome!). O impasse vai gerar a busca de um árbitro, no caso, o diretor da instituição. A discussão trará ensinamentos. Kelly aprenderá que “na periferia do Brasil, a exceção é a regra”.

No núcleo histórico do festival da praieira São Miguel do Gostoso serão exibidos três títulos – dois de Rogério Sganzerla (1946-2004), o longa “Nem Tudo é Verdade” (1986), e o curta “B2” (2001), e um de Carlos Reichenbach (1945-2012), “Alma Corsária” (1993).

Os diretores da Mostra de Gostoso, Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld, acertam em cheio ao colocar filmes do passado em diálogo com títulos contemporâneos, pois permitem ao público, em especial aos jovens que integram o Coletivo Nós do Audiovisual, enriquecer sua formação histórico-estética. A atriz Helena Ignez, musa e companheira do cineasta, apresentará os filmes de sganzerlianos. Sara Silveira, o de Reichenbach, que ela produziu.

Vale lembrar que a Mostra de Gostoso foi reconhecida, ano passado, como “Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial do Estado do Rio Grande do Norte”. O que comprova que instituições públicas reconheceram a importância desse evento, que há 13 anos promove, além do festival, oficinas que já geraram mais de 30 filmes. Por enquanto, de curta duração. Mas o Coletivo Nós do Audiovisual, formado com jovens gostosenses, está produzindo seu primeiro longa, um documentário sobre figura incontornável da história do poder potiguar de outrora, o latifundiário Theodorico Bezerra (1903-1994).

Major, Theodorico ganhou fama como “coronel” dos sertões nordestinos e foi imortalizado pelo mestre Eduardo Coutinho, no média-metragem “Theodorico, o Imperador do Sertão” (Globo Repórter, 1978). Chegou a hora do expansivo fazendeiro, quase um senhor feudal, voltar às telas.

Confira os filmes selecionados:

Mostra Competitiva (longas-metragens)

. “Almeidinha e o Sertão Gelado”, de Gustavo Guedes, codireção de Julio Castro (ficção, 83′, Rio Grande do Norte, indicação: livre)

. “Adeus Verão!”, de Diego de Jesus (ficção, 92′, Espírito Santo, livre)

. “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, de Janaína Marques (ficção, 92′, Ceará, 16 anos)

. “Olhe para Mim”, de Rafhael Barbosa (ficção, 88 min, Alagoas, 14 anos)

Mostra Competitiva (curtas-metragens) . “A Voz das Rochas”, de Evelyn Freitas (15′, RN)

. “Mariposa”, de Alexandre Américo e Pedro Vitor (ficção, 14′, RN)

. “Lagoa do Abandono”, de Diego Maia (animação, 10′, CE)

. “Madorna”, de Higor Gomes (ficção, 16′, MG)

. “Revelação”, de Gabriela I. Gaia (ficção, 17′, RJ)

. “Irmã”, de Anderson Bardot (ficção, 25′, ES)

. “Disciplina”, de Affonso Uchoa (média-metragem de 45′, ficção, MG) Mostra Panorama (longas-metragens) . “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai (RJ)

. “A Vez da Espera”, de Chico Bahia (SP)

. “Pequenas Tragédias”, de Daniel Nolasco (GO)

. “Não Estamos Sonhando”, de Ulisses Arthur (AL) Mostra Panorama (curtas-metragens) . “Os meus Ancestrais”, de Piratá Waurá (MT)

. “Marimbã Está Acontecendo”, de Maryn Marynho (CE)

. “O Grande Artista” , de Allison Linhares (PB)

. “Tião Personal Dancer”, de Aristótelis Tothi (GO)

. “Floresta do Fim do Mundo”, de Denilson Baniwa e Felipe M. Bragança (RJ)

. “Tanaru”, de Júlia Mariano (RO)

. “Futuro Decadence” , de Leviathan (AL) Mostra Clássicos do Cinema Brasileiro . “Nem Tudo é Verdade”, de Rogério Sganzerla (longa-metragem, 1986)

. “B2”, de Rogério Sganzerla (curta-metragem, 2001)

. “Alma Corsária”, de Carlos Reichenbach (longa-metragem, 1993) Filme inaugural . “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martinas (MG, ficção, 148′) Filme de encerramento