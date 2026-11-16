O longa-metragem de animação “Os Olhos do Caranguejo”, dirigido por Janaína Marques e Pablo Arellano e produzido pela Moçambique Audiovisual, de Fortaleza, foi selecionado para o Annecy Animation Showcase 2026, que acontece em dezembro, durante o Ventana Sur, em Montevidéu, no Uruguai. O projeto é um dos quatro longas ibero-americanos escolhidos para a apresentação especial, realizada em colaboração com o Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy e seu mercado, o MIFA, uma das principais referências mundiais do setor.

Atualmente em produção, o longa será apresentado no formato Work in Progress (WIP), com imagens e materiais exclusivos de seu processo de realização, para uma plateia formada por produtores, distribuidores, agentes de vendas e outros profissionais da indústria.

O diretor e roteirista Pablo Arellano e o produtor Maurício Macêdo estarão presentes em Montevidéu para apresentar o projeto e participar de encontros com potenciais parceiros internacionais.

No filme, Luiz, um homem de 80 anos interpretado pelo cantor, compositor e ator cearense Rodger Rogério, vive em uma casa de repouso e entra em desespero ao sentir a proximidade da morte. Após perder sua melhor amiga, ele decide fugir e embarca em uma viagem rumo à casa onde nasceu, no interior do Sertão.

Ao longo dessa travessia, Luiz mergulha em um universo onde passado e presente, sonhos e realidade se confundem. Ele reencontra a mãe, falecida quando ainda era criança, e revive afetos e traumas que marcaram sua existência. Entre paisagens fantásticas, seres misteriosos e rituais inspirados na cultura popular nordestina, o protagonista percorre um caminho de reconciliação com sua própria história.

Concebido como uma fábula de animação para adultos, o longa transita entre aventura, fantasia, horror e lirismo para explorar temas como memória, envelhecimento, solidão, amor e finitude. A narrativa é inspirada em mitologias, contos populares e rituais do Nordeste brasileiro, construindo um universo em que o Sertão, os manguezais e o imaginário ancestral se transformam em territórios de sonho e descoberta.

A proposta artística do filme busca explorar as possibilidades do cinema de animação como linguagem autoral, aproximando-se de uma experiência contemplativa e sensorial. Com referências que vão do cinema de Andrei Tarkovski e Aki Kaurismäki à animação experimental, a obra combina uma estética marcada por traços imperfeitos, texturas e personagens de aparência por vezes grotesca com momentos de delicadeza e afeto.

A animação é realizada predominantemente em 2D, quadro a quadro, explorando a expressividade do desenho e a construção de atmosferas visuais que acompanham as transformações emocionais do protagonista.

“Os Olhos do Caranguejo” é uma produção da Moçambique Audiovisual, em coprodução com a Desvia Filmes, do Brasil, a Tourmalet Films, da Espanha, e a Niebla Producciones, do Chile. A distribuição brasileira será realizada pela Fistaile. A direção de animação é de Esaú Pereira e a direção de arte do artista espanhol Luis Bedoya Rubí. Durante seu desenvolvimento, também contou com consultoria criativa do cineasta brasileiro Alê Abreu, diretor de “O Menino e o Mundo”, vencedor do Cristal de Melhor Longa-Metragem no Festival de Annecy, em 2014, e indicado ao Oscar de Melhor Animação, em 2016.

A produção aposta em técnicas de animação 2D e em processos de criação que combinam o trabalho artesanal do desenho com ferramentas digitais. A proposta busca desenvolver uma linguagem visual própria e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento da produção independente de animação no Brasil.

A seleção para o Annecy Animation Showcase representa uma oportunidade de ampliar as conexões internacionais do projeto e apresentar ao mercado um longa que parte das paisagens, tradições e referências culturais do Nordeste brasileiro para abordar questões universais.

O Annecy Animation Showcase integra a programação do VS Animation!, seção dedicada à animação do Ventana Sur, um dos principais mercados audiovisuais da América Latina, realizada em colaboração com o Festival de Annecy e o MIFA.

Além de “Os Olhos do Caranguejo”, integram a seleção os projetos “Ch’ulel”, do México; “Pueblo Chico”, coprodução entre Uruguai, Brasil e Espanha; e “El Dia que Ewan McGregor em Va Presentar els seus Pares”, coprodução entre Espanha e Portugal.

O Ventana Sur 2026 acontece de 30 de novembro a 4 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai.