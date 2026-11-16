Foto: Alice Wegmann e João Victor Sobral © Sávio Martins

Quarenta e cinco anos após a morte de Glauber Rocha, em 1981, sua obra permanece como referência para pensar as relações entre cinema, política e identidade nacional. É nesse contexto que está sendo rodado “A Primavera do Dragão”, longa-metragem que retrata a juventude do cineasta baiano e o período em que ele desenvolveu a linguagem que o projetaria internacionalmente. Dirigido por Walter Carvalho, o filme marca sua volta ao cinema, onde ele também assina a direção de fotografia, em um trabalho realizado durante suas férias na TV Globo.

O longa é uma adaptação do livro escrito pelo jornalista e escritor Nelson Motta “A Primavera do Dragão – A Juventude de Glauber Rocha”, feita por Rodrigo de Oliveira, que acompanha Glauber dos 16 aos 24 anos, quando ele encontra no jornalismo e no cinema uma forma de interpretar o Brasil, marcado por profundas desigualdades, contradições sociais e disputas políticas. Para viver o cineasta nessa fase, a produção selecionou, entre mais de 200 atores, o baiano João Victor Sobral, que faz teatro desde a adolescência e agora estreia no cinema. Com produção da Bananeira Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, as filmagens começaram no Rio de Janeiro, continuam agora em Salvador e seguem até 13 de dezembro, com locações em Monte Santo, no sertão baiano, e Cannes, na França, palco do maior festival de cinema do mundo, onde Glauber foi o primeiro latino-americano a receber o prêmio de Melhor Diretor por “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, em 1969, título que inspira o nome da biografia.

O longa acompanha o jovem cineasta na descoberta de sua vocação artística e de uma linguagem cinematográfica própria, em meio aos amores e ao contato com a cultura e as tradições brasileiras. A narrativa percorre os processos artísticos e pessoais de Glauber, que acreditava no cinema como instrumento de transformação e como forma de pensar o país. É um período que antecede a realização de filmes como “Barravento” e “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, obras que marcaram sua trajetória no cinema brasileiro.

A narrativa também mergulha num dos períodos mais decisivos da história recente do país, marcado pelo golpe militar de 1964 e o surgimento do Cinema Novo, movimento do qual Glauber Rocha se tornou um dos principais expoentes. Com uma proposta estética inovadora e um olhar crítico sobre a realidade brasileira, o movimento renovou a linguagem cinematográfica nacional e projetou o cinema brasileiro no cenário internacional.

Entre a efervescência cultural de Salvador, a boemia carioca e o sertão baiano, “A Primavera do Dragão” mostra como a cultura popular e as diferenças sociais e políticas do país influenciaram a formação de Glauber, e retrata o surgimento de um artista que encontrou na cultura popular e nas contradições do Brasil a matéria-prima de sua criação.

O filme tem produção executiva de Tarcila Jacob, direção de arte de Karen Araújo, figurino de Kika Lopes, som direto de Pedro Sá e terá distribuição nos cinemas da Imagem Filmes. O elenco reúne, além de João Victor Sobral e Alice Wegmann, Emanuelle Araújo, Othon Bastos, Claudio Jaborandy, Claudia di Moura, Rodrigo Lelis, Caio Horowicz, Natthalia Gonçalves e Pedro Tabet.