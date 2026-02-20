Festival de Filmes de Ciência – SFF Brasil abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o maior festival internacional de cinema científico, o Festival de Filmes de Ciência – SFF Brasil. Até 15 de março, é possível fazer a inscrição online gratuita de obras audiovisuais para públicos de todas as idades, com temáticas da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Esta será a 22ª edição do evento internacional, criado pelo Goethe-Institut em 2005, com exibições em mais de 20 países da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina. No Brasil, o SFF é realizado desde 2019 em parceria com a ONG Midiativa – Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes.

O SFF Brasil é realizado anualmente de 1º de outubro a 20 de dezembro. Durante o período do festival, as obras inscritas serão exibidas em sessões gratuitas em museus, escolas, universidades e diversos locais de cunho educativo/cultural nos países participantes. Em 2025, foram realizadas exibições de 53 filmes de 22 países em 70 cidades de 10 estados brasileiros. A inscrição é aberta a filmes de todos os formatos e gêneros com as temáticas do festival. Para fazer a submissão online, basta acessar o site oficial do evento, www.goethe.de.

Os filmes aceitos na seleção anual do SFF concorrem em seis categorias. Os prêmios concedidos são complementados com uma premiação em dinheiro de 500 euros cada. O Prêmio do Júri é complementado com o valor de 1.000 euros.