Panvision firma parceria com a TV BRICS para promover o cinema latino-americano

A Associação Cultural Panvision é a nova parceira no Brasil da TV BRICS, rede internacional de comunicação e plataforma de mídia voltada aos países que integram o bloco. O acordo de cooperação foi firmado no final de 2025 e tem como objetivo ampliar a divulgação de projetos e iniciativas desenvolvidos nos países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fortalecendo o diálogo entre as nações e promovendo uma visão multipolar sobre as transformações globais.

A TV BRICS é uma rede internacional de comunicação e plataforma de mídia com sede em Moscou, fundada em 2017 para promover a troca de informações entre os países do bloco. Funciona como um hub de conteúdo multilíngue, oferecendo notícias, documentários e produções culturais em português, russo, inglês, chinês, espanhol e árabe, focando na cobertura de atividades políticas, econômicas e humanitárias da aliança.

Com a parceria, o cinema documental autoral da América Latina passa a contar com uma nova janela de exibição internacional. Ao mesmo tempo, o público brasileiro terá acesso a obras de destaque produzidas por cineastas dos países membros e parceiros do BRICS.

Pelo acordo, a Panvision passa a atuar como parceira institucional no Brasil e será responsável por uma curadoria criteriosa de obras de seu acervo, indicando documentários para exibição na plataforma multilíngue sediada em Moscou. A iniciativa fortalece o intercâmbio cultural entre os países membros e cria uma nova janela de difusão para o cinema documental autoral da América Latina.

Para a Panvision, a parceria com a TV BRICS consolida um passo estratégico na construção de uma nova geografia para o audiovisual, ampliando mercados para o cinema latino-americano, promovendo o acesso do público brasileiro a produções dos países do BRICS e estimulando coproduções, intercâmbio tecnológico e o fortalecimento de redes criativas no Sul Global.

O primeiro título disponibilizado é o longa catarinense “Ao Som do Chamamé”, dirigido por Lucas de Barros, que investiga as origens do chamamé nas fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai e já está acessível ao público internacional com versão em russo na plataforma da TV BRICS, tvbrics.com.