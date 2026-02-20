“O Agente Secreto” e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” lideram a short list dos Prêmios Platino Xcaret

Foto: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho © Victor Jucá

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, é a produção brasileira com o maior número de pré-indicações entre as 20 categorias do 13º Prêmio Platino Xcaret. Na categoria de séries, “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, de Thiago Pimentel, Patricia Corso e Leonardo Moreira, lidera com 11 pré-indicações.

A Grande Gala será no dia 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, no Parque Xcaret, na Riviera Maya, México.

Confira as produções brasileiras que disputam uma vaga para para concorrer ao Prêmio:

Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção: “O Agente Secreto” e “O Filho de Mil Homens”

Melhor Comédia Ibero-americana: “Kasa Branca” e “Mulher Sem Filtro”

Melhor Filme de Animação; “Abá e Sua Banda”

Melhor Documentário: “Apocalipse nos Trópicos” e “Milton Bituca Nascimento”

Melhor Filme de Estreia: “Kasa Branca” e “Manas”

Prêmio de Educação em Valores: “Manas”

Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) e Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens)

Melhor Interpretação Masculina: Jesuíta Barbosa (Homem com H) e Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Interpretação Feminina: Fernanda Montenegro (Vitória)

Melhor Ator Coadjuvante: Rodrigo Santoro (O Último Azul)

Melhor Atriz Coadjuvante: Dira Paes (Manas)

Melhor Música Original; Tomaz Alves Souza e Mateus Alves (O Agente Secreto)

Melhor Roteiro: O Filho de Mil Homens (Daniel Rezende) e O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Montagem: O Agente Secreto (Eduardo Serrano e Matheus Farias)

Melhor Direção de Arte: O Agente Secreto (Thales Junqueira)

Melhor Direção de Fotografia: O Filho de Mil Homens (Azul Serra)

Melhor Edição De Som: O Filho de Mil Homens (Lia Camargo e Toco Cerqueira)

Melhor Vestuário: O Agente Secreto (Rita Camargo)

Melhores Efeitos Especiais: O Filho de Mil Homens (Juliano Torchi)

Melhor Maquiagem e Cabeleireiro: O Filho de Mil Homens (Martin Macias Trujillo)

Melhor Minissérie: Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente

Melhor Ator em Minissérie: Johnny Massaro (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Atriz em Minissérie: Bruna Linzmeyer (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente), Marina Ruy Barbosa (Tremembé) e Marjorie Estiano (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie: Felipe Simas (Tremembé), Thiago Lacerda (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada), Xamã (Os Donos do Jogo)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie: Bianca Comparato (Tremembé). Hermila Guedes Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Criador de Minisséries: Heitor Dhalia (Os Donos do Jogo), Thiago Pimentel, Patricia Corso e Leonardo Moreira (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Música Original em Minissérie: Antônio PInto e Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada), Antônio Pinto e Gui Francischi (Os Donos do Jogo)

Melhor Montagem em Minissérie: Karen Harley, Quito Ribeiro e Rita M. Pestana (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Direção de Arte em Minissérie: Claudio Amaral Peixoto, Marcos Pedroso (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Fotografia em Minissérie: Fernando Young e Lula Cerri (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada), Pierre de Kerchove (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Direção de Som em Minissérie: Moabe Filho, Pedro Moreira, Tomás Alem, Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha e Gustavo Loureiro (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente)

Melhor Vestuário em Minissérie: Gabriela Campos (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente), Marcelo Pies (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Melhores Efeitos Especiais em Minissérie: Claudio Peralta (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Melhor Maquiagem e Cabeleireiro em Minissérie: Mari Pin (Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente), Mariah de Freitas (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Melhor Série de Longa Duração: Beleza Fatal e Guerreiros do Sol

Durante a gala, será entregue o Prêmio de Honra. Em anos anteriores, este prêmio foi concedido a figuras de destaque do cinema e da televisão ibero-americanos, incluindo Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas e Sonia Braga. Assim como nos anos anteriores, também serão entregues os Prêmios do Público para Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Minissérie ou Série de TV, Melhor Ator em Minissérie ou Série de TV e Melhor Atriz em Minissérie ou Série de TV.