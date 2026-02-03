“3 Obás de Xangô”, que celebra a amizade entre Jorge Amado, Caymmi e Carybé, chega à GloboNews

Após mais de 14 semanas em cartaz nos cinemas, o documentário “3 Obás de Xangô” chega a GloboNews, no dia 21 de fevereiro, às 23h.

O filme, dirigido por Sérgio Machado (“Arca de Noé”, “Maria e o Cangaço”, “Cidade Baixa”), celebra a amizade e a força simbólica de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, artistas fundamentais na construção do imaginário da cultura baiana e brasileira. Com narração de Lázaro Ramos, o longa conecta arte, espiritualidade e identidade.

O filme se consolidou como a 3ª maior bilheteria de documentários de 2025, com mais de 18 mil ingressos vendidos. No currículo, soma quatro prêmios importantes: Melhor Roteiro de Documentário pela ABRA e Melhor Documentário do Ano pela APCA.

Em 2024, foi eleito melhor filme pelo Júri Popular, na Mostra de Cinema de Tiradentes, além de ganhar o Redentor de Melhor Documentário no Festival do Rio 2024 e, na Mostra de São Paulo, o Prêmio do Público de Melhor Documentário Brasileiro. Em 2025, foi o vencedor do Grande Otelo de Melhor Longa-Metragem Documentário.

O longa é uma coprodução entre a Coqueirão, Janela do Mundo, Globo Filmes e GloboNews, e contou com o patrocínio da Global Participações em Energia. A distribuição é da Gullane+.