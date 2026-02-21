“O Último Episódio”, de Maurilio Martins, estreia no Canal Brasil

No domingo, 22 de fevereiro, às 21h, estreia no Canal Brasil a coprodução inédita “O Último Episódio”, dirigida por Maurilio Martins e com a atriz Rejane Faria no elenco.

Ambientado em 1991, na periferia de Contagem (MG), “O Último Episódio” acompanha Erik, de 13 anos, que se apaixona pela nova colega de escola, Sheilla. Ao descobrir que ela é fã de Caverna do Dragão, ele afirma ter uma fita VHS com o suposto último episódio inédito do desenho. Para sustentar a história, mobiliza os amigos e embarca em uma jornada que atravessa expectativas, inseguranças e experiências marcantes da pré-adolescência. O elenco reúne Matheus Sampaio, Lara Silva, Daniel Victor, Tatiana Costa e a atriz mineira Rejane Faria.

O longa também poderá ser visto durante a maratona Negritudes no Canal Brasil, que vai ao ar na segunda-feira, dia 23 de fevereiro, a partir das 20h. A seleção homenageia a produtora mineira Filmes de Plástico e começa com o curta-metragem inédito “Quando Aqui”, de André Novais Oliveira, que acompanha personagens em deslocamento e reflete sobre pertencimento e vínculos afetivos. Em seguida, “Ela Volta na Quinta”, também dirigido por Oliveira, retrata o cotidiano de uma família em processo de separação sob o olhar dos filhos. Os curtas “Nossa Mãe Era Atriz”, de Oliveira, e “Movimento”, de Gabriel Martins, também fazem parte da programação. O primeiro revisita memórias familiares por meio de registros e encenações, enquanto o filme de Gabriel Martins observa situações do cotidiano urbano a partir de encontros e deslocamentos.

A série “O Natal dos Silva”, com direção geral de Gabriel Martins e episódios dirigidos também por André Novais Oliveira e Maurilio Martins, acompanha os preparativos e tensões de uma família às vésperas do Natal, e será exibida em formato de maratona. Na sequência, o longa-metragem “Marte Um”, de Gabriel Martins, apresenta os sonhos e desafios de uma família da periferia de Contagem diante de expectativas individuais e coletivas. “No Coração do Mundo”, de Gabriel Martins e Maurilio Martins, acompanha moradores da periferia que veem suas rotinas transformadas após o surgimento de uma oportunidade inesperada.

A faixa Negritudes apresenta ainda o longa-metragem “O Dia que te Conheci”, de André Novais Oliveira, sobre o encontro entre dois colegas de trabalho ao longo de um dia que altera a rotina de ambos. A coprodução “O Último Episódio” encerra a maratona.