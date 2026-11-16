Foto: Enock Carvalho e Matheus Farias, com o prêmio do Festival Internacional de Cinema de Mannheim-Heidelberg © Narmo

“A Margem do Rio”, neste fim de semana, chegou à marca de dez premiações, com o reconhecimento conquistado no Festival Internacional de Cinema de Thessaloniki, na Grécia. No evento, o filme, dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho (do curta “Inabitável”), venceu o Prêmio FIPRESCI de Melhor Filme, na Competição Arrivals, e o prêmio de Melhor Ator, em uma premiação conjunta para os protagonistas Caique Copque (“Mapas”) e Ítalo Martins (“O Agente Secreto”; “Guerreiros do Sol”).

Ainda na última semana, o longa garantiu também o Prêmio do Júri Ecumênico no Festival Internacional de Cinema de Mannheim-Heidelberg, na Alemanha. A honraria foi concedida por um júri composto por representantes de organizações cinematográficas protestantes e católicas. Segundo eles, “enquanto os diretores denunciam as relações entre Igreja e poder, devolvem dignidade aos marginalizados por meio da poesia e da sensualidade das imagens”. O júri também descreveu o longa como “um filme profundamente político.”

Desde sua estreia mundial no Festival de Locarno, onde levou o Prêmio Especial do Júri, na Competição Internacional, “A Margem do Rio” já garantiu sua participação em 20 festivais. No Brasil, o longa passou pelo Festival do Rio, onde foi o grande vencedor, com cinco prêmios, incluindo o de Melhor Longa-Metragem de Ficção da Première Brasil; pela Mostra SP; e está no Mix Brasil, em São Paulo, com exibição programada para o próximo dia 20 de novembro, no Instituto Moreira Salles (IMS Paulista). A estreia comercial em cinemas de todo o país acontece no dia 7 de janeiro de 2027, com pré-estreias com debate em diversas capitais a serem anunciadas em dezembro.

“A Margem do Rio” acompanha Izaquiel (Caique Copque), um jovem que trabalha como auxiliar de serviços gerais no Recife, cidade entrecortada por rios e manguezais. À noite, ele se aventura perigosamente em busca de encontros secretos no mangue. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele cruza o caminho de Jeremias (Ítalo Martins), um pescador intrigante e magnético. À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, Jeremias conduz Izaquiel numa jornada rumo às profundezas do coração do manguezal. O elenco conta ainda com Robério Diógenes (“O Agente Secreto”), Carlos Francisco (“O Agente Secreto”), Renna Costa (“Paloma”), Enio Cavalcante (“Cangaço Novo” e “Guerreiros do Sol”), Artia e Isis Broken (“Apolo”).

“A Margem do Rio” é uma coprodução entre Gatopardo Filmes, Moçambique Audiovisual e Vitrine Filmes (Brasil), em parceria com a Tama Filmproduktion (Alemanha). O filme foi realizado com recursos da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do BRDE, e do Funcultura, contando ainda com o apoio do Projeto Paradiso, do World Cinema Fund e do Hubert Bals Fund. A distribuição no Brasil é da Vitrine Filmes.