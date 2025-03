Canal Brasil estreia documentário sobre a trajetória de Eduardo Kobra

O Canal Brasil estreia na próxima quinta-feira, 27 de março, às 21h30, o documentário “Kobra Auto Retrato”, de Lina Chamie. O filme é uma biografia intimista e reveladora do que há por trás da trajetória do artista paulistano Eduardo Kobra, desde a sua infância até ser considerado um dos artistas de rua mais famosos mundialmente, com sua arte gravada em murais de mais de 30 países. Na data da estreia, é comemorado o Dia Internacional do Grafite, uma manifestação artística urbana que surgiu na década de 1970, em Nova Iorque, com o objetivo de transmitir críticas sociais nas ruas.

Nascido em Campo Limpo, na periferia de São Paulo, Eduardo Kobra relembra as memórias de seu crescimento em meio a dificuldades e exclusões, em primeira pessoa e de frente para a câmera. Na adolescência, foi expulso do colégio, da casa dos pais e precisou enfrentar uma depressão, mas o gosto pela arte era visível desde cedo, o que o ajudou a ganhar dinheiro e a se desenvolver profissionalmente. Hoje, ele detém dois recordes de maior mural grafitado do mundo com suas obras “Etnias”, de 2,5 mil metros quadrados, na região portuária do Rio de Janeiro, que celebra os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, e “Cacau”, uma homenagem ao chocolate, de 5,7 mil m², às margens da Rodovia Castelo Branco, em Itapevi, São Paulo (2017). Seu primeiro trabalho fora do Brasil foi na cidade de Lyon, na França, (“Muros da Memória”, 2011) e, de lá pra cá, já pintou em cinco continentes por países como Espanha, Itália, Noruega, Inglaterra, Malaui, Índia, Japão, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.

Desde o lançamento em 2022, o filme foi reconhecido com os prêmios de Melhor Longa-Metragem Documentário, no Prêmio Grande Otelo, em 2023; de Melhor Filme pelo prêmio do público, na Mostra Brazilian Film Festival, em Chicago, nos Estados Unidos (2023); e de Menção Honrosa do Júri, no 14º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin Lisboa), em Lisboa, Portugal (2023).