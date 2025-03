Documentário “Copan”, de Carine Wallauer, estreia no CPH:DOX

Único filme da América Latina na competição oficial do Festival Internacional de Documentários de Copenhagen – CPH:DOX 2025, o documentário “Copan”, de Carine Wallauer, estreia mundialmente no festival dinamarquês, hoje, dia 25 de março. Na sequência, chega ao Brasil em abril como um dos destaques do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, com exibições em São Paulo e Rio de Janeiro. A Vitrine Filmes é a distribuidora da obra.

Filmado dentro do icônico edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, o longa captura a disputa pela administração do prédio, que há três décadas está sob o comando do mesmo síndico. Enquanto essa eleição interna acontece, do lado de fora, Lula e Jair Bolsonaro disputam a presidência do Brasil, transformando o edifício em um microcosmo das tensões políticas do país.

A diretora Carine Wallauer viveu no Copan há sete anos, experiência que garantiu acesso privilegiado aos bastidores, funcionários e moradores. Viviane Mendonça, produtora, é moradora do edifício, onde vive há oito anos. Outros integrantes da equipe, inclusive durante as filmagens, passaram temporadas no Copan, incorporando o cotidiano do prédio ao processo do documentário.

A trilha sonora original do filme foi capitaneada por um dos maiores nomes do rap nacional, DJ KL Jay, fundador do grupo Racionais MCs, ao lado de DJ Will e DJ Kalfani. Juntos, os três artistas constroem uma trilha marcada pelos ritmos urbanos que ecoam a pulsação do Copan e de São Paulo.

O filme integra a seleção do É Tudo Verdade ao lado de outras 14 produções nacionais.