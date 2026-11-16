Foto: Daniel Rezende © Alle Manzano

Criado em 2025 com a proposta de conectar profissionais, empresas e instituições do audiovisual gaúcho para desenvolver soluções colaborativas diante dos principais desafios do mercado, o Inovacine RS realiza, de 24 a 26 de novembro, no Campus Porto Alegre da Unisinos, a segunda edição de seu encontro anual aberto ao público. A programação foi ampliada – de um para três dias – e já tem a presença confirmada de Esmir Filho e Daniel Rezende.

Com entrada franca, o II Encontro Inovacine RS se estrutura a partir de três eixos: financiamento, narrativas e distribuição. A proposta é impulsionar Porto Alegre como um importante polo de negócios e de debate do audiovisual gaúcho e brasileiro. O momento é propício para o cinema gaúcho, já que o Rio Grande do Sul é atualmente o terceiro estado que mais produziu longas-metragens lançados em salas de cinema nos últimos 25 anos, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Esmir Filho participa do debate “Delírios Criativos na Linguagem Cinematográfica”, que abre a programação no dia 24/11. O cineasta paulista tem uma ligação antiga com o Rio Grande do Sul: rodou no estado “Os Famosos e os Duendes da Morte”, seu premiado longa-metragem. O cineasta paulista dirigiu recentemente a cinebiografia de Ney Matogrosso, “Homem com H”, e se prepara para comandar “Carmen”, sobre a vida da icônica Carmen Miranda.

Já Daniel Rezende marca presença no dia 26/11, com uma masterclass exclusiva. Indicado ao Oscar de melhor montagem por “Cidade de Deus”, Rezende estreou na direção com “Bingo – O Rei das Manhãs”, dirigiu produções como os live-actions de “Turma da Mônica” e assinou a montagem de filmes como “Tropa de Elite”, “Diários de Motocicleta” e “A Árvore da Vida”. Seu mais recente longa, “O Filho de Mil Homens”, é uma adaptação do romance homônimo de Valter Hugo Mãe.

Hoje, o Inovacine RS reúne mais de 100 membros, entre empresas e profissionais do audiovisual gaúcho. A programação completa do II Encontro Inovacine RS será divulgada nos próximos dias.