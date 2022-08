Novo filme de Julia Murat ganha o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno

O filme brasileiro “Regra 34”, dirigido por Julia Murat, recebeu o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do Festival de Locarno, na Suíça. Um feito que não acontecia há 55 anos. Desde “Terra Transe”, de Glauber Rocha, filme de 1967, o Brasil não ganha o prêmio máximo no festival suíço, um dos mais respeitados e prestigiosos festivais de cinema do mundo. A cerimônia de premiação aconteceu hoje, 13 de agosto.

“Regra 34” competiu no evento com 16 produções de diferentes países, incluindo o filme mais recente do consagrado cineasta Aleksandr Sokurov, “Fairytale”.

O longa-metragem, estrelado por Sol Miranda, Lucas Andrade, Lorena Comparato e Isabela Mariotto conta a história de Simone (Sol Miranda), uma jovem negra que acabou de passar para a defensoria pública e pagou os estudos fazendo performance on line de sexo como camgirl. O filme, uma produção das brasileiras Esquina Filmes e Bubbles Project, além da francesa Still Moving, será distribuído no Brasil pela Imovision.

No filme, a personagem Simone atende mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, seus próprios interesses sexuais a levam a um mundo de brutalidade e erotismo.

A diretora Julia Murat tem um histórico de prêmios em outros festivais internacionais. Seu primeiro filme de ficção, “Histórias que Só Existem Quando São Lembradas” (2011), que estreou no Festival de Veneza, foi selecionado pelos festivais de Toronto, Rotterdam e San Sebastian, ganhando 39 prêmios internacionais, incluindo Melhor Filme em Abu Dhabi, Sofia e Lima. “Pendular” (2017) também ganhou o Prêmio FIPRESCI, na mostra Panorama do Festival de Berlim, e foi selecionado por diversos festivais ao redor do mundo.

Julia Murat dirigiu também dois documentários, “Dia dos Pais”, que estreou no Cinéma du Reel, em 2008, e “Operações de Garantia da Lei e da Ordem” (2017), exibido no Festival de Cinema de Brasília, além de curtas e videoinstalações.