“O Auto da Boa Mentira”, de José Eduardo Belmonte, ganhará formato de série para a TV Globo

Eleito como Melhor Filme pelo Júri Popular no 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, evento promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, “O Auto da Boa Mentira”, dirigido por José Eduardo Belmonte, ganhará formato de série para a TV Globo, com o nome “Histórias Quase Verdadeiras”. Com Leandro Hassum, Jesuíta Barbosa, Renato Góes, Nanda Costa, Luís Miranda, Cássia Kis e grande elenco, o filme é baseado a partir dos casos contados pelo escritor Ariano Suassuna, poeta paraibano, radicado no Recife, em suas aulas-espetáculos.

Originalmente com quatro histórias, a série para a TV aberta ganhará um episódio especial estrelado pelas atrizes Zezé Polessa, Cristina Mutarelli e Giulia Gam. Com o título de “Avião”, ele foi gravado nos aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e no de Montevidéu (Uruguai). A história retrata a viagem de três amigas Maria Elizabeth (Cristina Mutarelli), Jô (Giulia Gam) e Ana Cristina (Zezé Polessa). Tudo segue normal, até que a possibilidade da queda do avião faz com que elas revelem segredos guardados a sete chaves.

“O Auto da Boa Mentira” conta com roteiro de João Falcão, Tatiana Maciel, Célio Porto, e produção associada de Guel Arraes. Na produção executiva estão Fatima Pereira, Luciana Pires, Mônica Monteiro e Rômulo Marinho do Cinegroup.