O La Fiesta Del Cine – Festival de Cinema Latino em Nice, no sul da França, está com as inscrições abertas, até o dia 25 de janeiro às 17h59, para sua 5ª edição para filmes de longa-metragem de ficção e documentário.

Realizado pela Boca a Boca Filmes e pela Boca a Boca Productions (filial na França), o evento acontecerá de 26 de março a 4 de abril, nos emblemáticos cinemas de Nice em Cote D’Azur, em parceria com a Cinémathèque de Nice.

Podem participar filmes latino-americanos ou coproduzidos com países da América Latina, concluídos entre 2025 e 2026 e que não estão em exibição em nenhuma plataforma (antes do festival) e não foram lançados na França.

É necessário enviar um link para assistir ao filme online, através do Vimeo, YouTube ou outros sistemas de visualização online similares, sejam eles abertos ou protegidos por senha. Os participantes devem garantir que a senha e o link não sejam alterados durante o processo de seleção, que se estende até março de 2027.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site https://lafiestadelcine.bocaboca.com.br.