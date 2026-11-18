Os criadores da Elenco Digital, ferramenta de seleção de casting em atividade desde 2016, lançaram uma nova solução tecnológica voltada à contratação e à gestão de equipes, a Equipe de Cinema (EDC), plataforma desenvolvida para estruturar e tornar mais eficientes os processos de contratação de equipes técnicas e criativas do audiovisual.

Em um setor em que currículos circulam por e-mails, planilhas, PDFs e grupos de mensagens, e informações importantes frequentemente se perdem no fluxo acelerado das produções, a nova tecnologia surge para facilitar a organização e a padronização desses processos.

Para produtoras, plataformas de streaming, distribuidoras e executivos de produção, a Equipe de Cinema oferece ferramentas de acervo e pesquisa de profissionais, gestão de processos seletivos, organização dos fluxos de contratação e acesso seguro a dados e documentos. Ao concentrar informações em um único ambiente, a plataforma busca otimizar o trabalho, minimizar ruídos operacionais e dar mais agilidade às decisões de contratação de equipes.

Os contratantes podem criar uma presença institucional gratuita na plataforma, serem encontrados e convidados para novos projetos. Já os recursos avançados de gestão de processos e fluxos de contratação estão disponíveis por meio da assinatura PRO – modalidade paga – que pode ser contratada mediante aprovação prévia da Curadoria da EDC, ou de parcerias com órgãos representativos oficiais da classe.

Para os profissionais, a Equipe de Cinema centraliza histórico profissional, créditos, habilidades, documentação, portfólios e agenda de disponibilidade em um único perfil digital, com informações inseridas pelo próprio usuário. A proposta é permitir a apresentação de suas experiências e competências, facilitar os fluxos de contratação e ampliar sua visibilidade para potenciais contratantes.

O cadastro é gratuito para profissionais de mais de 300 funções do audiovisual, abrangendo áreas técnicas, criativas e executivas. Podem se registrar profissionais de todo o Brasil e também do exterior, ampliando o alcance da plataforma e as possibilidades de conexão entre talentos e produções, como um grande banco de dados integrado e colaborativo.

Diferentemente de modelos de agenciamento ou intermediação, a Equipe de Cinema não participa das negociações entre profissionais e contratantes. Atua como infraestrutura tecnológica, isenta e independente, para conectar as partes e organizar informações e processos seguros, com espaços dedicados à participação dos agentes que representam os profissionais.

Com a expansão do ecossistema iniciado pela Elenco Digital, a Equipe de Cinema amplia a atuação de seus criadores no mercado audiovisual, com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas que envolvem pessoas, voltadas à eficiência e à qualificação dos processos de contratação e gestão de equipes técnicas e criativas para o audiovisual.