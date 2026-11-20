Estão abertas as inscrições, até até 15 de janeiro de 2027, para a 60ª edição do WorldFest-Houston Film Festival, que será realizada de 30 de abril a 8 de maio de 2027, em Houston, no Texas, Estados Unidos.

Há seis décadas, o festival promove o cinema independente e apresenta ao público produções cinematográficas de diferentes países, constituindo uma oportunidade de divulgação internacional para realizadores e profissionais do audiovisual.

Para a edição comemorativa de 60 anos, a organização do evento tem interesse em ampliar a participação brasileira. Em 2026, o festival recebeu três inscrições vinculadas ao Brasil. Para 2027, a expectativa é aumentar essa presença e contar com mais produções nacionais na programação.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma FilmFreeway, https://filmfreeway.com/worldfest.