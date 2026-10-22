Tomás Portella leva aos cinemas um dos personagens mais irreverentes de Laerte

Foto © Dan Behr

Chega aos cinemas “Overman”, comédia satírica sobre um dos personagens mais irreverentes das tirinhas brasileiras. Protagonizado por Caco Ciocler, dirigido por Tomás Portella, e produzido por Iafa Britz, o longa é baseado na obra da cartunista Laerte Coutinho.

O filme acompanha Overman (Caco Ciocler), um herói com poderes extraordinários e uma vida absolutamente ordinária, que está financeiramente quebrado, constantemente de ressaca e enfrentando uma crise existencial. A situação começa a mudar quando ele recebe uma proposta irrecusável do Governador (Otavio Müller) para assumir um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Finalmente, uma oportunidade de usar seus superpoderes em benefício da população. Ou, pelo menos, de ter um cartão corporativo para gastar nas suas farras. No novo emprego, ele passa a trabalhar com Pâmela, a Mulher Cachorro (Karina Ramil), uma heroína recém-contratada que rapidamente demonstra ser mais competente, mais preparada e mais admirada do que ele, que terá que lidar com sua crise de autoestima e com sua masculinidade tóxica ao mesmo tempo em que um antigo arqui-inimigo, que julgava ter derrotado, parece estar de volta.

Tomás Portella também assina o roteiro ao lado de Arnaldo Branco e Leandro Soares. O longa é uma adaptação da obra criada em 1998 pela cartunista Laerte Coutinho, popularizada no jornal Folha de S.Paulo.

O elenco reúne ainda Victor Lamoglia, Maria Lucas, Marina Provenzzano, Caio Riscado e Isabele Riccart e conta com participação especial de Raphael Logam. “Overman” é uma coprodução de Star Original Productions, FSA e RioFilme, com distribuição da Migdal Filmes e codistribuição da Elo Studios.