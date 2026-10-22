36ª Cine Ceará homenageia cinco personalidades, entre elas, Kleber Mendonça Filho

Foto © Victor Jucá

Cinco personalidades serão homenageadas pelo 36ª Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, que ocorre de 7 a 13 de novembro, em Fortaleza: o diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux, a atriz Isis Valverde, o jornalista e crítico de cinema Luiz Carlos Merten e a senadora Luizianne Lins.

Na abertura do evento, dia 7, também será exibida a produção mais recente de Kleber Mendonça Filho, o curta-metragem “Sul de Teerã”, centrado no diretor iraniano Jafar Panahi (“Foi Apenas um Acidente”) e apresentado no Festival de Nova York deste ano.

Com programação inteiramente gratuita, o festival exibirá longas-metragens e curtas em mostras competitivas e não-competitivas, com exibições no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão. Além de mostras competitivas Olhar do Ceará, Brasileira de Curta-metragem e Ibero-americana de Longa-metragem, o festival realiza exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades.