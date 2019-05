A ESPM SP lança o Cine Ciência, iniciativa do novo curso de Cinema e Audiovisual. O Cine Ciência ESPM é um ciclo de debates, cujo objetivo é refletir sobre como o pensamento científico-filosófico influencia a produção cinematográfica.

O primeiro debate terá como base dois textos de René Descartes, pensador francês do século 17, e sua influência sobre o roteiro de Matrix, filme de 1999, dirigido pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski e protagonizado por Keanu Reeves. Matrix se tornou um ícone do cyberpunk, subgênero de ficção científica, que trata do avanço da tecnologia e da precariedade da vida.

Uma das hipóteses de Descartes é que a vida seja uma grande ilusão e que o mundo seja completamente diferente daquele representado em nossas mentes.

No filme das irmãs Wachowski, os personagens vivem imersos em cápsulas eletrônicas, que geram um grande sonho coletivo – a Matriz –, fazendo com que eles acreditem fazer parte de uma sociedade livre, congelada no tempo.

O evento, que acontecerá no dia 10 de junho, das 14h às 17h, na Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 123, Vila Mariana, São Paulo, será aberto ao público, com inscrições são gratuitas.