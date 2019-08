Estreia no Canal Brasil, na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, às 20h30, a série documental “Itinerários do Olhar”, de Lauro Escorel. Em cinco episódios, a atração busca mostrar como a história da fotografia no Brasil se confunde com a trajetória de alguns imigrantes que vieram para o país e atuaram na introdução, divulgação e modernização da fotografia por aqui, contribuindo para a construção da imagem e da memória nacional.

O surgimento da fotografia no Brasil, a relação do retratista Joaquim Insley com o imperador Dom Pedro II e o trabalho com paisagens de Marc Ferrez são abordados no episódio que abre a temporada. A experimentação visual e o marketing nas fotomontagens de Vincenzo Pastore e Valério Vieira são tema do segundo capítulo; seguido por as diferenças nos estilos de Alice Brill e Hildegard Rosenthal, exiladas da Alemanha com a ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial e pela descrição da presença negra no país sob o olhar dos franceses Marcel Gautherot e Pierre Verger. No último programa, Escorel discorre sobre o improvável encontro entre as linguagens artísticas opostas de José Medeiros e do húngaro Thomaz Farkas.