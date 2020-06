A série “Quintas às 19h”, realizada pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) com apoio do ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, realizará mais um encontro nesta semana. O tema do webinar do dia 25 de junho será ‘Narrativas do Novo Real’, e terá participação da diretora Susanna Lira, diretora de Torre das Donzelas, do documentarista Ricardo Calil, da equipe de diretores e roteiristas da série documental Em Nome de Deus, e mediação de Renée Castelo Branco, curadora de documentários da GloboNews.

Por definição, o gênero documentário é um filme montado com acontecimentos reais. Diante dos fatos recentes que vem modificando profundamente a história contemporânea, é cada vez mais tênue a linha entre a realidade e o surreal. Em um momento de isolamento, é fundamental dialogar sobre onde buscar diferentes narrativas e formas de registrar o presente.

O propósito de “Quintas às 19h” é unir pensamentos para auxiliar na proposição de ações, compartilhamento de informações, identificação de tendências e networking no mercado audiovisual. Os webinars são semanais e acontecem pela plataforma Zoom. O evento é gratuito, com foco em produtores, roteiristas, criadores, diretores, executivos do mercado, representantes de canais e plataformas, exibidores, estudantes e demais stakeholders da indústria audiovisual. Cada encontro tem uma hora de duração e os participantes podem interagir com os palestrantes.

No dia 2 de julho, será realizada uma nova edição com o tema ‘Surrealismo e Distopia’. As inscrições serão abertas e os convidados anunciados em breve.

Mais informações e inscrições para o encontro do dia 25 de junho aqui.